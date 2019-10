Nešťastie v dome v Skalici: Chlapček (1) spadol z dvoch metrov do pivnice

Mohlo sa to skončiť strašnou tragédiou! Iba ročný chlapček spadol nešťastnou náhodou do pivnice. Podľa informácií Nového Času k nešťastiu došlo priamo v rodinnom dome v Skalici, kde chlapček býva s rodičmi aj so starkými. Dieťa prevážali vrtuľníkom do Bratislavy, čo presne sa stalo, vyšetruje polícia.

Susedia na Štúrovej ulici v Skalici zostali v pondelok ráno v šoku, keď pred jedným z domov stáli policajné autá i záchranka. „Videla som, ako tu všetci lietajú. Z toho, čo sa stalo, som v šoku. Chlapček vraj spadol do pivnice. To je strašné, “ opísali s hrôzou v hlase susedia. Podľa informácií Nového Času bol chlapček na balkóne rodinného domu, odkiaľ sa mal nakláňať a tak spadnúť rovno do pivnice. Dieťa letelo asi z dvojmetrovej výšky a zranilo si hlavu. Rodina okamžite zalarmovala záchranku, chlapčeka museli dokonca zo skalickej nemocnice previezť vrtuľníkom do Bratislavy. „Malého pacienta si posádka prevzala v nemocnici v Skalici do svojej starostlivosti a v sprievode matky bol chlapček v stabilizovanom stave letecky transportovaný do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave,“ povedala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Polícia prípad vyšetruje. „V súvislosti so zranením 14-mesačného dieťaťa v Skalici polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. K zraneniu dieťaťa došlo podľa doterajších zistení pravdepodobne tak, že prepadlo cez zábradlie balkóna do pivnice. Okolnosti, za akých došlo k jeho pádu a presne odkiaľ, polícia vyšetruje,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.