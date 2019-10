Jopo po rozchode s exotickou Glendou: Skupuje pôdu na Kube, jeho syn ale vyrastá na Slovensku

Bývalý producent a moderátor Deky Jozef Jofo Poláček (49) odišiel žiť na ďalekú Kubu, kde začal spoločný život s exotickou Kubánkou Glendou Lopez (28). Z Jopa sa na ostrove stal farmár, no kým jeho biznis prosperoval, manželstvo s kráskou bolo, naopak, v troskách.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dvojica o svojom súkromí doteraz nehovorila, no Jopo v rozhovore pre Nový Čas konečne priznal, ako to s nimi celé je. Navyše zdôraznil, že so svojím milovaným synom Joshuom (7) je veľmi málo. Zatiaľ čo on rozbieha biznis v poľnohospodárstve, jeho syn žije na Slovensku.

Nový Čas ešte v júli odhalil, že krásna Glenda má po svojom boku nového priateľa. A kým Jopo zostal žiť na Kube, ona sa udomácnila na Slovensku, pretože tu koncertuje. „Štyri roky nežijeme spolu, ale máme dobrý kamarátsky vzťah. Ona má svoj život, ja mám ten svoj, ale máme syna, takže sa oňho pekne staráme. Glenda nie je hlúpa žena a chápe, že dieťa potrebuje rodičov, ktorí sú v mieri, ktorí ho ľúbia a ktorí mu neukazujú to, že sú medzi nimi rozpory a nenávisť. Takže si normálne manažujeme našu trojicu,“ priznal otvorene Poláček, ktorý si odbehol z Havany do Bratislavy. „Tu som tak tri mesiace a deväť mesiacov na Kube,“ hovorí.

Najdôležitejší je pre neho syn Joshua. „On je tak mesiac z roka na Kube,“ vysvetlil Jopo s tým, že Joshua tu žije so svojou mamou a exmoderátor sa stará o svoj biznis na Kube. Otvorene však tvrdí, že to chce zmeniť: „Teraz by som chcel byť s ním viac, lebo mi chýba.“

Investuje do pôdy

Jopo si s Glendou neďaleko Havany vybudoval luxusnú vilu s bazénom, okolo ktorej sa nachádza rozsiahly pozemok. Pred pár rokmi si do ich kubánskeho domu pustili dokonca televízne kamery, ktoré mapovali ich život. Už vtedy sa moderátor pochválil svojou záhradou, v ktorej si pestoval vlastné plodiny. Teraz, keď zostal žiť na Kube sám, ho farmárčenie chytilo natoľko, že sa rozhodol zainvestovať do poľnohospodárstva.

spomenul Poláček, ktorý sa musí poriadne obracať aj kvôli malému synovi, ktorý však momenátlne žije na Slovensku. ,,Je tu spokojný. Slovensko má rád. Miluje bryndzové halušky a sneh. Lyžuje, korčuľuje, bicykluje, skejtborduje, chodí na hádzanú ako ja. Je to silný a zdravý chlapec,“ neskrýva svoje pocity Jopo, ktorý má na život v Havane jasný názor.

„Na Kube je to pre rodinu veľmi komplikované a ťažké. Chcem, aby môj syn vyrastal do pätnástich rokov na Slovensku. Aby si užil európsku kultúru a demokraciu. Myslím si, že dovtedy to tak bude preňho lepšie. A najmä, aby nasal to, že je Slovák. On hovorí, že je Slovák, aj keď má kubánsku krv. A potom, keď bude mať pätnásť a povie mi, tati, chcem ísť do Havany, budem iba rád,“ dodal Jopo.