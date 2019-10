Výber hviezd v Tvojej tvári nie je náhodný?! Z Karin Haydu robia sexi dračicu

Pasujú ju do úlohy zvodkyne! Markíza ťahá už piatu sériu úspešnej megašou Tvoja tvár znie povedome, kde sa slovenské celebrity menia nielen na naše, ale aj svetové spevácke hviezdy.

Ako to už býva zvykom, každý súťažiaci má svoju vopred danú úlohu, ktorej sa produkcia snaží držať. Napriek tomu, že v hre má televízia hneď niekoľko horúcich koliesok v podobe krásnych žien, karta vábivej čertice pristála na stole herečky Karin Haydu (42). Samotná brunetka je pritom zvodná viac ako dosť, no tvorcovia šou sa práve pri nej sústreďujú na to, aby čo najviac vyzdvihli jej vnady a prednosti.

Naposledy sa chlapom pred televíznymi obrazovkami tajil pri Karin dych, keď v šiestom kole stvárňovala speváčku Fergie. Okrem toho sa však predviedla aj ako Madonna, Lana Del Rey alebo Nelly Furtado, pričom ani tu nezabudla na sexi pózy a zmyselné pohľady do kamier.