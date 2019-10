Rodičia majú spolu 21 detí, mama povedala dosť: Nečakaná správa po pár mesiacoch

Je v radostnom očakávaní! Napriek tomu, že sa mama najväčšej britskej rodiny vlani zaprisahávala, že už nebude mať viac detí, v apríli porodí ďalšie. Sue Radford (44) čaká v poradí 22. dieťa a nevie sa dočkať!

Prvé dieťa porodila Sue svojmu manželovi Noelovi (48), keď mala 14. Potom prišlo druhé dieťa, tretie, štvrté a keď sa im narodilo už deviate, podstúpil Noel vazektómiu. Potom si to však rozmyslel a zatúžil po ďalších. Odvtedy sa jeho žena nezastavila a rodí takmer každý rok. Už majú 21 detí.

Živí ich pekáreň, no aj tak musia obracať každé euro. „Radi chodíme do kina, ale jeden lístok stojí 8 eur, takže je to finančne náročné. Snažíme sa pri nákupoch hľadať rôzne zľavy na internete,“ vyznala sa. Minulý rok, keď Sue porodila 21. dieťa, tvrdila, že už má dosť a končí. Zdá sa však, že šlo o plané reči. Uplynulý víkend oznámila, že je opäť v tom. „Začíname 15. týždeň tehotenstva a čoskoro by sme mali vedieť aj pohlavie,“ oznámila.

TAK S NIMI ŠIEL ČAS