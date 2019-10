Hokejisti Košíc v Bratislave takmer vypredali arénu: Derby lákalo viac než KHL

Rekord sezóny. Najväčšie slovenské hokejové derby Slovan - Košice, ktoré sa v Bratislave uskutočnilo v nedeľu po 90-mesačnej pauze, prilákalo na Zimný štadión Ondreja Nepelu 9 813 divákov. Toľko ich v hľadisku nebolo v žiadnom zápase uplynulého ročníka KHL, keď belasí ešte pôsobili v tejto nadnárodnej súťaži!

Odveké derby sa vrátilo do Bratislavy: Haščákov nájazd zaistil víťazstvo Košíc

Kapacita arény v Bratislave je 10 055 divákov a nápis „vypredané“ naposledy svietil na informačnej kocke 1. marca 2018. Slovan sa vtedy zápasom proti Dinamu Minsk lúčil so sezónou. Vlani nebolo vypredané ani raz, keďže domáce zápasy proti divácky najatraktívnejším tímom CSKA Moskva i SKA Petrohrad sa odohrali vo Viedni. Návštevy postupne klesali a k vypredaniu sa belasí najviac priblížili až teraz v nedeľu už v Tipsport Lige. Výbornú atmosféru v derby si pochvaľovali hráči oboch tímov. „Skvelé to bolo v prvom kole u nás doma v Steel aréne a aj teraz v Bratislave. Vyzeralo to ako v play-off,“ uviedol útočník Košíc Michal Chovan, ktorý otvoril skóre a tešil sa z triumfu oceliarov 2:1 sn.

Jediný gól domácich strelil český útočník Jindřich Abdul až v 59. minúte. „Ľudia boli fantastickí a ďakujeme im za skvelú kulisu. Aj preto nás mrzí, že sme nezvíťazili,“ ospravedlnil sa Abdul.