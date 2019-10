Bývalá lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová: Po roku ukázala tvár synčeka!

Už ho neskrýva! Bývalá úspešná lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová je už rok hrdou mamou. S manželom Romainom sa tešia zo synčeka Julesa Gejzu (1), ktorého detskú tváričku konečne ukázala celému svetu. Doposiaľ ho totiž na sociálnych sieťach na spoločných fotkách zakaždým maskovala!

Zuzulová si už vyše roka užíva športový dôchodok, ale rozhodne sa nenudí, keďže sa stará o ročného synčeka. A lyžovanie jej zatiaľ nechýba. „Rodičovstvo si užívam naplno. Život sa mi zmenil od základov. Už ale nemám pocit, že by som sa chcela vrátiť a byť aktívna. Užívam si to, kde som teraz. Lyže mi vôbec nechýbajú,“ povedala v lete pre Nový Čas Zuzulová, ktorá tvár malého Julesa doposiaľ pred verejnosťou i médiami skrývala.

Až pred pár dňami, keď oslávil prvé narodeniny, ho ukázala celému svetu. Prezradila aj to, že by bola rada, keby zdelil športové gény po rodičoch a bol z neho lyžiar. „Či sa mu bude páčiť lyžovanie, to je len na ňom. Urobím všetko preto, aby bol z neho lyžiar. Už má kúpené aj lyže,“ zasmiala sa Veronika.