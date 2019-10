Evita Twardzik Urbaníková o filme Príliš osobná známosť: Do viacerých postáv som ukryla kúsok zo mňa

Film Príliš osobná známosť režisérky Marty Ferencovej, ktorý vznikol podľa rovnomennej knihy Evity Twardzik Urbaníkovej zamieri do kín už v januári 2020 a autorka knihy sa tejto chvíle nevie dočkať. Príbeh odzrkadľuje život troch žien, troch rôznych pohľadov na život ako aj vnímania lásky. Evita však prezradila, že v každej zo žien sa ukrýva aj trocha z nej samotnej, no vie to zašifrovať! Odhalila však omnoho viac.