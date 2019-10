Protekčné dieťa? Moderátorka Iveta Malachovská otvorene o dcérinom fleku v RTVS!

Pomohla náhoda! Z dcéry Ivety Malachovskej, Kristíny, je nielen novopečená manželka, no najnovšie aj moderátorka vlastnej relácie RTVS Zdravá mašrtka. A hoci ešte prednedávnom Kika ani len netušila, že bude pracovať v televízii, dnes kráča v šľapajách svojej slávnej mamy a doslova žije svoj sen. Ak by ste si však mysleli, že za flekom v televízii stojí ostrieľaná moderátorka, ste na omyle. Celé to bolo totiž úplne inak...