Bolestivé tajomstvo bývalej milenky Karla Gotta († 80): Čakali spolu dieťa?!

S Maestrom tvorila pár pred 30 rokmi, teraz sa rozhodla prehovoriť o mimoriadne citlivej téme.

Jitka Svobodová (54) prežila s legendárnym spevákom 5 rokov búrlivého vzťahu, o ktorom pred médiami otvorene hovorí. "Bol to veľmi intenzívny vzťah a myslím, že sme sa naozaj veľmi milovali," povedala Jitka pre český denník Blesk s tým, že ho má stále rada a nikdy naňho nezabudne. Na jednu tému je však veľmi citlivá.

S Karlom Gottom († 80) totiž podľa jej slov mala počas ich vzťahu otehotnieť, informuje Blesk s tým, že mal vtedy svoju bývalú priateľku poslať na potrat a ona poslúchla. Potom sa však Svobodová dozvedela, že Karel má už druhé dieťa, ktoré malo vtedy dva roky. Lucku tak splodil už počas vzťahu so Svobodovou. "Veľmi ma to bolelo, bolo mi to ľúto. O Lucii som sa dozvedela od jeho kamaráta a tak som sa ho na to priamo spýtala, on mi ale odpovedal, že to nie je pravda," uviedla Jitka v knihe Posol dobrých správ. Po tejto informácii sa so zlatým Slávikom rozišla. V súčasnosti je matkou dospelej dcéry, ktorú má so svojim talianskym priateľom.