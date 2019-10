Cestujúci o konci obľúbenej autobusovej linky MHD 901: Ako sa teraz dostaneme do Hainburgu?

Chystá sa veľká zmena! Linka 901, ktorá premáva z hlavného mesta spod Mosta SNP do mestečka Hainburg an der Donau, skončí!

Bratislavčania aj ľudia žijúci v pohraničných rakúskych mestečkách tak riešia problém, ako a za koľko budú od januára 2020 cestovať. Dopravný podnik odovzdá licenciu na linku dopravcovi Slovak Lines, a zatiaľ nie je jasné, ako s ňou naloží. Spýtali sme sa preto cestujúcich, čo hovoria na to, že pôvodná linka 901 koncom roka končí.

Veľa ľudí informácia o zmene zaskočila. „Počula som to. Nie som z toho nadšená, lebo cestujem často za deťmi či rodičmi,“ povedala pani Anežka (63), ktorá žije v Hainburgu a do Bratislavy jazdí pravidelne. Prezradila, že raz cestovala súkromným prepravcom a zaplatila 4 eurá. „Vraj sa zľava na dôchodcov nevzťahuje, lebo je to diaľková linka. V 901 pritom platím 75 centov, čoo je rozdiel,“ posťažovala sa. Ani pani Denisa (43) nemá z tejto zmeny radosť. „Nie je to ideálne. Som už na túto linku zvyknutá a tým, čo cestujú denne, bude chýbať,“ poznamenala a doplnila, že linku využívajú aj rakúski občania. „Najmä v lete je autobus plný,“ doplnila.

V súčasnosti stojí obojsmerný lístok 3 eurá. Deti, študenti a dôchodcovia cestujú za polovicu. Podľa neoficiálnych informácií plánuje údajne Slovak Lines zvýšiť cenu lístkov na dvojnásobok. „Prioritou DPB, a. s., je výlučne zabezpečenie verejnej hromadnej dopravy na území Bratislavy. Linka do Hainburgu sa rušiť nebude, iba ju bude zabezpečovať iný dopravca. Cestujúca verejnosť bude včas informovaná,“ uviedla hovorkyňa dopravného podniku Adriana Volfová. Prepravca Slovak Lines na našu otázku, či zvýši cenu cestovného, nereagoval.

Ako sa dalo dostať do Hainburgu

Do Hainburgu ste sa mohli dostať viacerými spôsobmi. Okrem linky 901 BSK premával do mestečka za hranicami aj autobus spoločnosti Slovak Lines. Ten však linku v januári 2019 zrušil. Pôvodne zriadil linku Bratislava – Hainburg v januári 2017 a malo ísť o náhradu cezhraničnej linky 901 Dopravného podniku Bratislava. Ten však od zrušenia vtedy upustil a tak obe linky boli prevádzkované súbežne. Ešte bola možnosť cestovať diaľkovou linkou do Viedne cez Hainburg, no v júni ju zrušili.