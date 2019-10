Andruskó, obvinený z vraždy Kuciaka († 27), chce vypovedať: Čo vie na súčasných ministrov?!

Bude vypovedať proti vládnym činiteľom. Sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) Zoltán Andruskó v piatok po vyše roku a pol uzavrel dohodu o vine a treste.

Ak to schváli súd, tak za popravu dostane okolo 10 rokov. So šokujúcimi tvrdeniami po novom prišiel právnik Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica, ktorý oznámil, že Andruskó vie o trestnej činnosti dvoch ministrov súčasnej vlády.

Andruskó figuruje v gangu, ktorý vraždil vo Veľkej Mači. Od svojho zadržania spolupracuje s políciou, ktorá vďaka nemu dokázala obviniť ďalších páchateľov. Na základe toho prokurátor pripustil výnimočné zníženie trestu - od 8 do 16 rokov. Andruskó má však opletačky so zákonom aj v iných prípadoch, čiže trest nemusí byť konečný. Po novom sa však rozhodol vypovedať aj o úplne niečom inom, čo doteraz nebolo známe.

„Myslím si, že pán Andruskó by nám toho mohol povedať ešte viac, ako sa stalo doposiaľ, hlavne pokiaľ ide o informácie z piatka, keď sa rozhodol vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch ministrov súčasnej vlády,“ povedal advokát Kvasnica Denníku N. O koho konkrétne ide, nechcel prezradiť, nie je teda jasné, či má Andruskó konkrétne dôkazy, alebo len niečo počul.

Advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic v relácii Na telo tieto slová trochu miernil. „Bol som pri dohodovacom konaní, pán kolega Kvasnica tam nebol. Bolo to konanie o dohode o vine a treste, zámerom pána Andruskóa je dosiahnuť čo najnižší trest. Ak má vedomosť o trestnej činnosti, mal by o tom vypovedať, o konkrétnych veciach, ktoré by boli aj právne uchopiteľné,“ skonštatoval s tým, že je kľúčovým svedkom obžaloby.

„Bolo by dobré, aby sme nenabíjali obhajobe, ktorá môže v budúcnosti spochybňovať jeho vierohodnosť napriek tomu, že jeho vierohodnosť je potvrdzovaná. Bol by som v tomto trochu opatrný, ale nech sa všetko preverí,“ zakončil Lipšic. Obhajkyňa Andruskóa Lívia Kňažíková hovorí, že o takejto výpovedi svojho klienta nevie. „K tomu neviem povedať nič, nebolo to vo veciach, v ktorých ho zastupujem. Pri žiadnom takom výsluchu som nebola, obhajujem ho v dvoch veciach - prípravách vrážd a samotnej vražde,“ uviedla Novému Času.

Trnka mal kamery v kancelárii

Kvasnica okrem toho hovorí, že vyšetrovanie prokurátora Dobroslava Trnku, ktorého nahrávka s Marianom Kočnerom sa prevalila minulý týždeň, trvá dlho. „Považujem to za mimoriadne nebezpečné, a to predovšetkým s ohľadom na tú skutočnosť, že vyšetrovateľ doktor Juhás spravil súčasťou vyšetrovacieho spisu obrazovo-zvukové záznamy, ktoré preukazujú, že pán Trnka s pánom Kočnerom inštalovali v kancelárii bývalého generálneho prokurátora Slovenskej republiky nahrávacie zariadenie,“ povedal Kvasnica.

Myslí si, že pokiaľ mal Kočner nainštalovanú kameru u generálneho prokurátora, mohli sa zabezpečovať kompromitujúce materiály na každú z návštev. „Je to možné, a keď riešili veci, ktoré považoval za potrebné mať zaznamenané. Sú tam aj obrazovo-zvukové záznamy, ktoré reálne vytvárajú závažné podozrenie z ďalšej trestnej činnosti nad rámec Gorily a nad rámec toho, čo už bolo zverejnené,“ dodal Lipšic.

Kyselica: Milióny sa spájajú s Malchárkom

Exšéf policajného tímu Gorila Lukáš Kyselica v Na telo potvrdil, že polícia zaistila finančné toky v hodnote viac ako 320miliónov korún, čo sa spomína v Gorile. „Zatiaľ predbežné číslo z dealov, o ktorých som hovoril, ti vychádza číslo 329 miliónov,“ hovorí Jaroslav Haščák vtedajšiemu ministrovi hospodárstva Jirkovi Malchárkovi. Kyselica to ako policajt preveroval. „Finančné toky v približne takejto výške sme našli, je úlohou vyšetrovateľov sa s tým ďalej vysporiadať,“ povedal s tým, že nepristáli na účte ministra. „To nie. Ale pristáli na účtoch, kde ich mohol mať niekto, on alebo niekto blízky, k dispozícii,“ dodal Kyselica.