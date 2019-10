Detinská hra Johnsona s EÚ po neúspechu hlasovania o brexite: Po fiasku poslal do Bruselu tri listy

Ťažký víkend má za sebou premiér Británie Boris Johnson (55). Po tom, čo konečne vyrokoval s EÚ akú-takú dohodu o vystúpení Ostrovanov z Únie, čakalo na neho hlasovanie v domácom parlamente.

Tam však Johnson utrpel ďalšiu porážku a bude zrejme nútený vyrokovať ďalší odklad odchodu, ktorý je plánovaný na koniec októbra. Scenárov je však viacero. Chaos, ktorý v Británii panuje po referende o brexita sa môže predĺžiť o ďalšie mesiace. Na očakávané hlasovanie o dokumente, ktorý vyjednal Johnson však v sobotu ani nedošlo, lebo vláda prehrala úvodné hlasovanie o pozmeňovacom návrhu.

Snemovňa tak odklepla, že s definitívnym schválením brexitovej dohody sa musí počkať až dokým nebude jej obsah zakomponovaný do britských zákonov. Tým pádom vstúpil do hry zákon, ktorý stanovuje, že premiér musí požiadať o odklad brexitu. „Nebudem s EÚ vyjednávať odklad a ani nie som zo zákona nútený tak urobiť,“ povedal Johnson po hlasovaní.

O pár hodín na to však do Bruselu smerovali z jeho strany rovno tri listy. Prvým bola fotokópia žiadosti o odklad, druhým list úradníka, ktorý vysvetľoval, prečo museli ten list poslať na základe zákona a tretí bol ako jediný podpísaný Johnsonom, kde vysvetľuje, že odklad považuje za chybu.„Mnohí z tých, ktorí hlasovali proti vláde, naznačili, že novú dohodu a jej bezodkladnú ratifikáciu podporujú,“ uviedol Johnson v liste. „Od tej doby, čo som sa stal premiérom, som zdôrazňoval, že ďalšie prieťahy by poškodili záujmy Británie a našich partnerov v EÚ,“ dodal Johnson.

Nevyhol sa kritike opozície, ktorá jeho rozhodnutie odmietnuť podpísať list hovoriaci o odložení brexitu označila za detinský. „Potvrdzuje, čoho sme sa vždy obávali, že Johnson sa so svojou arogantnosťou domnieva, že stojí nad zákonom a nad zodpovednosťou,“ povedal labourista John McDonnell.

3 scénare brexitu

Nové hlasovanie o dohode

Môže byť už dnes, ale nie je isté, či prejde. Aj v prípade, že by

dohodu poslanci schválili, musia podľa Letwinovho dodatku najprv schváliť zákony, ktoré ju v Británii zavedú do praxe. A na to nemajú dosť času.

Brexit bez dohody

V súčasnosti platí, že Británia má odísť z Európskej únie 31. októbra. Dohodu zatiaľ nemá potvrdenú, ale za zostávajúcich 12 dní sa ešte môže veľa vecí zmeniť.

Odklad brexitu

Poslanci už minulý mesiac zaviazali Johnsona, že ak bude hroziť brexit bez dohody, musí požiadať EÚ o odklad minimálne do 31. januára 2020. Johnson poslal do Bruselu tri listy, podpísal len ten, kde hovorí o odklade ako o chybe.