Diváci rasisticky urážali futbalistov, hráči súpera neváhali ani minútu: Krásne gesto!

V sobotňajšom kvalifikačnom zápase anglickej pohárovej súťaže FA Cup 2019/2020 medzi futbalistami klubov Haringey Borough a Yeovil Town došlo k rasistickým útokom na hráčov domáceho mužstva, ktoré následne opustilo hraciu plochu.

K prerušeniu priebehu stretnutia, ktoré sa neskôr už neobnovilo, došlo v 64. min po tom, ako sa kamerunský brankár Haringey Borough Valery Pajetat stal obeťou posmeškov pre farbu svojej pleti. Podľa trénera domáceho tímu Toma Loizoua diváci v hľadisku urážali aj obrancu Cobyho Rowa.

"Bolo to nechutné. Hráči a tréner Yeovilu sa snažili upokojiť svojich fanúšikov, robili, čo sa dalo a podporovali nás. Povedali nám: ´Ak idete preč, ideme s vami´. Odišli sme z ihriska a nechcem, aby bol Yeovil Town za toto potrestaný. Ak nás vylúčia z FA Cupu a ďalej pôjde súper, nebude vo mne žiadny zlý pocit," povedal Loizou.

Incident sa udial iba niekoľko dní po tom, ako sa anglickí reprezentanti stali obeťami rasistických prejavov počas zápasu v Bulharsku (6:0) v rámci kvalifikácie ME 2020. Futbalová antidiskriminačná platforma "Kick It Out" ocenila rýchle a rozhodné kroky, ktoré v spomenutom zápase FA Cupu podnikol Tom Loizou a jeho hráči.