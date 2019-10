Martin (17) jazdil bez vodičského preukazu, zrazil 3 deti: Prosba o odpustenie

Prečo to urobil? Túto otázku si kladie nielen Martin (17), ktorý v centre Bánoviec nad Bebravou vrazil do hlúčika tínedžerov rovno na chodníku, ale najmä rodičia dvoch najťažšie zranených dievčat.

Chybu, ktorej sa dopustil v piatkový večer počas úniku pred policajnou hliadkou, mladý šofér už ľutuje. No čas sa, žiaľ, nedá vrátiť späť. Uvedomuje si to aj jeho otec Martin (43), ktorý si za neho teraz sype popol na hlavu a synovo nepochopiteľné rozhodnutie kritizuje.

Piatková nehoda vážne ovplyvnila životy viacerých rodín. Spôsobil to Martin (17) z obce Svinná (okr. Trenčín), ktorý nerozvážne vytiahol z dedkovej garáže starý modrý Peugeot 106 a hoci nemá vodičák, prevážal sa vo večerných hodinách bánovskými ulicami. Počas jazdy sa však dopustil niekoľkých priestupkov, čím na seba upriamil pozornosť mužov zákona.

Keď ho chceli zastaviť, nereagoval na svetelné ani na zvukové signály a pustil sa do šialenej jazdy, ktorá takmer stála život dve len 14-ročné dievčatá a ich 16-ročného kamaráta. Havária sa odohrala tak rýchlo, že až po príchode k autu policajná hliadka zistila, že pod ním zostalo jedno z dievčat. „Spolu s náhodnými okoloidúcimi okamžite auto prevrátili, dievča vyslobodili a začali zraneným poskytovať prvú pomoc,“ opísala krajská trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Rodinou burcujú emócie

„Sme z toho všetci v šoku,“ vraví skleslo Martin, otec mladého vodiča s tým, že dnes ho čaká stretnutie s právnikom, ale aj vedením školy, ktorú jeho syn navštevuje. „Radi by sme navštívili rodiny poškodených, ale vzhľadom na ťažké zranenia, ktoré utrpeli, sú tam obrovské emócie a zrejme na to nie je ešte vhodný čas,“ uvažuje nahlas.

Spolu s manželkou Soňou teraz prežívajú ťažké chvíle, keďže každý sa ich pýta na to, ako je možné, že ich syn bol natoľko drzý a pred policajtmi utekal. „Je to pohroma. Nemalo sa to stať. Je nám to strašne ľúto. To, čo sa stalo, už nikto nevráti a neodčiní. Teraz je dôležité, aby sa dievčatá čím skôr uzdravili a nemali následky na celý život, a aj ten chlapec. Ani neviem, ako sa volajú,“ dodáva zronený otec, podľa ktorého jeho syn Martin nebol opitý a neužil ani žiadne omamné látky. Potvrdila to aj dychová skúška, ktorá u neho dopadla s negatívnym výsledkom.

Otec tvrdí, že Martin mohol konať skratovo, pretože nemal vodičák.hovorí. Dievčatá, ktoré by podľa zistení Nového Času mali byť deťmi policajných funkcionárov z Bánoviec, mali obrovské šťastie, že haváriu prežili. „On to dievča stiahol a vláčil ho pod autom ešte niekoľko metrov,“ opísal nám hroznú haváriu svedok Majo.

Policajti dievča vyslobodili prevrátením auta, až keď privolali náhodných okoloidúcich. „Počul som, že jedna z nich má zranené pľúca, tie zranenia sú ťažké,“ vzdychá otec ťažko. K zdravotnému stavu detí sa odmietla vyjadriť bližšie polícia aj nemocnica v Trenčíne. „V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudeme poskytovať informácie o hospitalizovaných pacientoch bez ich súhlasu,“ povedala hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová.

Zranenia dievčat by však mali byť podľa policajnej správy ťažké. Martina, ktorý sa v týchto dňoch zdržiaval doma, prišli v nedeľu popoludní podporiť kamaráti vo veku dievčat, do ktorých vrazil na chodníku. Polícia podľa trenčianskej krajskej hovorkyne Eleny Antalovej začala stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Mladík v spolupráci s právnym zástupcom a rodičmi sa chystá ísť za rodinami poškodených nielen osobne, ale ospravedlniť sa aj verejne.