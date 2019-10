Zoznam je kompletný: Benčičová urobila zo Sereny náhradníčku

Yees! Takto stručne zhrnula svoju obrovskú radosť zo semifinálovej výhry na turnaji v Moskve švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (22).

Táto výhra jej definitívne zabezpečila miestenku na prestížnom turnaji WTA Finals, kde si tak nezahrá legendárna Serena Williamsová (38). Belinda z nej urobila prvú náhradníčku.

Premiérový štart na Turnaji majsteriek si Benčičová zabezpečila po semifinálovom víťazstve nad Francúzkou Mladenovicovou 6:3, 6:4.

„Bola som veľmi nervózna pred týmto zápasom. Veľmi dobre sa poznáme, no snažila som sa sústrediť sama na seba a držať svoje emócie na uzde. Som veľmi šťastná, že som sa na poslednú chvíľu dostala medzi osem najlepších hráčok sezóny. Bol to môj veľký cieľ pre tento rok,“ vyjadrila sa po semifinále Belinda, ktorá ťaženie v Moskve dotiahla do víťazného konca. Vo finále zdolala po trojsetovej bitke domácu Pavľučenkovú 3:6, 6:1, 6:1 a získala šiesty turnajový triumf vo dvojhre.

Belinda Benčičová je štvrtou Švajčiarkou s účasťou na WTA Finals, po Martine Hingisovej druhou so slovenskými koreňmi.