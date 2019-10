História sa opakuje po dvoch storočiach: Napoleon Bonaparte sa oženil

Bývalé cisárske dvory Francúzska a Habsburgovcov sa opäť zjednotili. V Paríži sa konala veľká šľachtická svadba, na ktorej si Napoleon Bonaparte vzal pravnučku posledného rakúsko-uhorského panovníka Karola I.

Ženích Jean-Christophe Napoleon Bonaparte (33) je prapraprasynovec svojho známejšieho menovca, Napoleona Bonaparte I., ktorý bol cisárom Francúzska v rokoch 1804 až 1815. Pracuje ako manažér finančnej spoločnosti v Londýne. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nevesta, grófka Olympia von und zu Arco-Zinneberg (31) je zas pravnučkou cisára Karola I., ktorý vládol v Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1916 až 1918. Študovala politológiu na Yale a stretli sa počas jej študijného pobytu v Paríži. Novomanželia sú tiež vzdialení príbuzní, pretože grófka Olympia je zároveň praprapraneterou Napoleonovej manželky, arcivojvodkyne Márie-Lujzy Rakúskej.

Francúzsky cisár sa s ňou oženil v roku 1810. Išlo o politické manželstvo, ktoré malo ukončiť nepriateľstvo s habsburskou monarchiou a zabezpečiť Napoleonovi spojenca vo vojne s Britániou a Ruskom. Terajší novomanželia však vyhlásili, že sa berú z lásky a nemajú žiadne politické ambície. „Je to príbeh lásky, nie pocta histórii. Keď som stretol Olympiu, ponoril som sa do jej očí a nie do jej rodokmeňa. Neskôr sme sa spoločne smiali na tej historickej náhode,“ povedal Jean-Christophe pre The Times.

Priaznivci bonapartistického hnutia vo Francúzsku ho považujú za dediča cisárskeho titulu. Na svadbe sa zišla šľachta z celej Európy. Britskú kráľovskú rodinu zastupovala princezná Beatrice so svojím snúbencom.

Svadba v roku 1810 Otvoriť galériu Napoleon Bonaparte počas svadby s arcivojvodkyňou Máriou Lujzou. Zdroj: getty images