Podrobnosti o 8-hodinovej mafiánskej prestrelke v Mexiku: El Chapovho syna vyslobodil jeho starší brat

Niekoľko dní trvalo, kým sa vyjasnili všetky okolnosti veľkej prestrelky v Mexiku. Už prvotný fakt, že na políciu zaútočila armáda banditov s autami vyzbrojenými guľometmi, bol šokujúci. No detaily sú ešte desivejšie!

Podľa prvých informácií policajti pri náhodnej kontrole našli Ovidia Guzmána Lópeza (28), ktorý je synom uväzneného narkobaróna El Chapa. Po dlhom obliehaní mafiánskymi ozbrojencami Ovidia radšej prepustili, aby ušetrili životy.

V skutočnosti Ovidia prišlo cielene zatknúť komando 35 príslušníkov Národnej gardy na základe žiadosti o jeho vydanie do USA. Spolu s ním bol v dome aj jeho starší brat Ivan Archivaldo Guzmán (39), ktorý po otcovom odsúdení na doživotie patrí k vodcom kartelu Sinaloa. Policajti na chvíľu zadržali aj jeho, no Ivanovi sa hneď na začiatku razie podarilo ujsť. A práve on zorganizoval protiútok banditov, ktorí v meste stavali barikády, podpaľovali autá a ostreľovali budovu, v ktorej držali Ovidia.

Prestrelky trvali dokopy osem hodín.Ozbrojenci kartelu zajali ôsmich policajtov, ktorých držali ako rukojemníkov. Keď zajali aj rodiny policajtov a hrozili ich povraždením, Ovidia prepustili a banditi sa z mesta stiahli.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador ich rozhodnutie schválil, pretože v ohrození boli životy mnohých ľudí. „Nemôžete si ceniť život delikventa viac ako životy nevinných ľudí,“ vyhlásil prezident. Boje si vyžiadali 8 mŕtvych, z toho jedného vojaka Národnej gardy. Zranených bolo 24 vojakov, policajtov a civilistov. Žiadny zo zranených gangstrov nešiel do nemocnice.