Rafael Nadal sa oženil, na druhý deň už kul tenisové plány: Medové týždne sa odkladajú

Rodný ostrov Rafaela Nadala (33) nebol nikdy taký strážený ako túto sobotu, keď sa na ňom konala športová svadba roka. Legendárny španielsky tenista povedal o 13.47 hod. po štrnásťročnej známosti áno Marii Francisce „Xisce“ Perelló (31).

No a v nedeľu už riešil svoje tenisové plány. Medové týždne musia počkať.

Devätnásťnásobný grandslamový šampión bol spokojný s tým, že svet sociálnych sietí nezaplnili fotografie z jeho veľkého dňa. Postaral sa o to podľa španielskych médií jeho tréner a kamarát v jednej osobe Carlos Moya (43), ktorý bol hlavným organizátorom. Ten to vyriešil svojsky, ale účinne. Každý z asi 350 hostí musel odovzdať svoj mobil ešte skôr, ako ho dopravili do luxusnej pevnosti Sa Fortaleza na severe Malorky. Dokonca aj bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. s manželkou Sofiou!

Svet sa dozvedel iba to, že svadobná cesta sa odkladá. Rafu čakajú pracovné povinnosti, ktorých vrcholom v závere tenisového roka bude londýnsky Turnaj majstrov. Na ňom bude štartovať už ako svetová jednotka, ktorou sa stane po turnaji v Paríži. Djokovič neobhájil v Šanghaji tisíc bodov, získal ich len 180 a v Paríži bude obhajovať finále, kým Nadal vlani v takomto čase žiadne body nezískal, bol zranený.

Dva nečakané dary

Tie dostal Rafa celkom nečakane. Keď začal plánovať svoju parádnu svadbu s dlhoročnou priateľkou, netušil, že sa situácia na tenisovom trhu vyvinie tak, že sa stane svetovou jednotkou. Pomohlo mu, že Djokovič nepoobhajoval množstvo bodov, a tak 4. novembra opustí mužský trón. Druhý dar dali Rafovi v sobotu v čase, keď sa ženil, futbalisti z jeho rodného ostrova. RCD Mallorca senzačne zdolal madridský Real.