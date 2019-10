Keď je treba, Černák zhodí rukavice: Som hráč, ktorý sa musí aj pobiť

Spokojnosť je zatiaľ len polovičná. Slovenský hokejista Erik Černák (22) je členom elitnej obrannej formácie klubu Tampa Bay Lightning, no výsledky tímu nie sú také dobré ako vlani, keď suverénne ovládol základnú časť NHL. Rodák z Košíc však verí, že mužstvo má na viac a čoskoro to aj dokáže.

Tampe po šiestich zápasoch vonku nevyšiel návrat do svojej arény, kde v noci na nedeľu nestačila na Colorado. To jasným triumfom 6:2 potvrdilo pozíciu lídra Západnej konferencie NHL. „Bol to náročný zápas. Colorado bolo rozbehnuté, keďže len deň pred zápasom u nás hralo na ľade Floridy Panthers.priznal Erik Černák, ktorý sa za stavu 1:1 pobil s Mattom Calvertom. „Tiež patrím medzi tvrdších hráčov, ktorí niekedy musia zhodiť rukavice, hoci tu nie som na to, aby som sa bil príliš často.priznal odchovanec Košíc.

Mladý slovenský reprezentant nastupuje v prvej formácii, no namiesto Ryana McDonagha už pri Švédovi Victorovi Hedmanovi. „Obaja sú kvalitní hráči s množstvom skúseností, takže je ľahké s nimi pracovať v zápasoch i na tréningoch. Musel som si len zvyknúť na Hedmanovu hru a čítať ho. To bol základ, ktorý som musel urobiť a myslím si, že nám to ide celkom dobre,“ vysvetlil Černák. Tampa však zatiaľ výsledkami zaostáva za vlaňajškom, keď zásluhou produktivity Kučerova a brankára Vasilevského suverénne kraľovala v základnej časti, no potom vybuchla v 1. kole play-off. „Vlani v úvode sezóny som ešte v prvom tíme nebol, tak nechcem porovnávať. Myslím si však, že môžeme hrať oveľa lepšie ako doteraz. Musíme len tvrdo pracovať na našom systéme a dodržiavať ho,“ je presvedčený obranca. So svojou hrou je však spokojný a verí, že sa bude zlepšovať. „Dúfam, že táto sezóna bude z mojej strany ešte lepšia ako vlaňajšia. Od prvého zápasu sa cítim výborne, hrá sa mi dobre. Začínam každé oslabenie, dostávam veľa minút na ľade, no potrebujem stále dokazovať, že na to mám,“ doplnil Erik Černák.