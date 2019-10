Herec Batthyány prezradil veľkú rodinnú novinku: Budem dedko

Herec Peter Batthyány (53) zažíva jedno z najkrajších období v živote. Známy Banánko z Mafstory totiž Novému Času prezradil, že jeho dcéra Petra (25) je v radostnom očakávaní.

Umelca novinka teší o to viac, že s Petrou len pred pár rokmi nadobro zakopali vojnovú sekeru kvôli alimentom. Teraz je však všetko v poriadku a Peter sa novej úlohy nevie dočkať. Batthyány s dcérou Petrou za sebou majú náročné roky, keď sa odcudzili pre platenie výživného a kvôli finančným nezhodám sa stretli aj na súde. Pred troma rokmi však k sebe znova našli cestu a odvtedy spolu trávia veľa času.

Herec sa so svojím dievčatkom dokonca ukázal aj na známej akcii, kde bolo jasne vidno, že medzi otcom a dcérou je už všetko v najlepšom poriadku. Zdá sa, že zakopanie vojnovej sekery a k „vyčisteniu vzduchu“ nemohlo prísť v lepšom období. Petra totiž čaká bábätko a na novú životnú úlohu sa nesmierne teší aj samotný herec.

„Áno, je to pravda, bude zo mňa starý otec,“ pochválil sa Novému Času mafiánsky Banán. „Naozaj sa veľmi teším, že Peťka je zdravá, a že je to tak, ako to je. To sú veľké veci a vraj to má byť dievčatko, tak sa budem veľmi tešiť, keď to všetko prebehne. Konečne si aj ja užijem dieťa,“ dodal so smiechom umelec.