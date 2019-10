Prachař randí s topmodelkou, Agátu to nenechalo chladnou: Drsný odkaz Jakubovej milenke!

Rypla si do nej! Vzťah českej modelky Agáty Prachařovej (34) a jej manžela, porotcu šou Česko Slovensko má talent Jakuba Prachařa (36) je už dlhšie v troskách, oficiálne sú však ešte stále manželmi.

Jakub sa však poponáhľal a miesto po jeho boku má česká topmodelka Denisa Dvořáková (28). Agáta, povestná svojím ostrým jazykom, na dlhonohej kráske nenechala ani nitku suchú. Ženatý Jakub Prachař rozvíril hladinu českého a slovenského šoubiznisu, keď sa začal ukazovať bok po boku s topmodelkou Denisou Dvořákovou.

Dvojica si podľa informácií Blesku mala padnúť do oka na augustovom finále súťaže krásy Elite Model Look v Prahe. To, pochopiteľne, zdvihlo zo stoličky Agátu, manželku porotcu Česko Slovensko má talent.

„Jakub je stále môj manžel a otec detí. Slečna by na to mala brať ohľad a možno sa porozhliadnuť po niekom bez rodiny. Ale rozumiem jej. Keď jej utiekol manžel s inou, tak si teraz asi zlosť vybíja na mne a mojich deťoch. Neviem, prečo sa mstí nám,“ povedala portálu expres.cz rozhorčená Prachařová, ktorá má z bývalého vzťahu syna Kryšpína a s Jakubom dcéru Miu.

Narážala na to, že Dvořáková bola vydatá za futbalistu Martina Hromkoviča, ktorý tri roky po ich svadbe utiekol za tenistkou Belindou Benčičovou. Topmodelka priznala rozvod tento rok v máji.