Bývalý šéf tímu Gorila: Potvrdil prevody na účtoch, sumy z nahrávky sedia

Zvukový záznam kauzy Gorila môže znamenať zásadný prelom vo vyšetrovaní prípadu. Z

hodli sa na tom v relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza advokát Daniel Lipšic a bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Lipšic sa navyše domnieva, že zvuková nahrávka môže byť využitá v trestnom konaní aj napriek tomu, že už raz Ústavný súd SR rozhodol o tom, že zvukový záznam je protiprávny. Bývalý vyšetrovateľ Kyselica tiež v relácii uviedol, že polícia dokázala odsledovať tok peňazí približne v takej výške, v akej sa spomína v nahrávke. Kauza Gorila vyšla na povrch v závere roka 2011. V konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave vznikla zvuková nahrávka Slovenskej informačnej služby (SIS), v ktorej údajne vystupuje spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a rôzne vplyvné osoby z prostredia vtedajších politických či štátnych štruktúr. V byte sa údajne aktéri rozprávali o províziách pri predaji štátneho majetku, na nahrávke je aj hlas podobný Robertovi Ficovi (Smer-SD).

„Stále som viazaný mlčanlivosťou. Môžem potvrdiť, že finančné toky v približnej výške, v akej sa spomínajú v nahrávke Gorily, sme zistili. Tieto financie boli na účtoch, kde ich mohli mať rôzne osoby k dispozícii,“ povedal Kyselica. Podľa Lipšica sa dá použiť zvuková nahrávka kauzy Gorila v trestnom konaní, musí však o tom rozhodnúť súd. „Podľa môjho názoru je nahrávka kauzy Gorila použiteľná. Ten záver však musí urobiť jedine súd. Neviem si totiž predstaviť, že by o tom rozhodla prokuratúra alebo polícia vo vlastnej réžii. Zvuková nahrávka v tomto prípade je zásadný prelom podľa mňa,“ uviedol bývalý minister spravodlivosti a vnútra.

Vyšetrovací tím Gorila viackrát v súvislosti s prípadom vypočul aj bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu. „Preverovali sme aj pána Dzurindu, viackrát bol aj vypovedať. To či sme preverovali aj jeho bankové účty, však nemôžem komentovať,“ dodal Kyselica. Lipšic spomenul aj zvukovú nahrávku z rokovania vlády, ktorá doteraz nebola uverejnená a podľa jeho slov by to bolo vhodné. „Je jedna zvuková nahrávka z rokovania vlády, kde sa odvolávala pani Bubeníková. Ak by sa uverejnila, bolo by to dôležité aj preto, aby sme sa s tou kauzou dokázali ako spoločnosť vyrovnať,“ priblížil advokát. Anna Bubeníková, ktorá počas druhej Dzurindovej vlády pôsobila vo výkonnom výbore Fondu národného majetku (FNM), je údajne jednou z hlavných postáv kauzy Gorila. Jej meno sa na nahrávke spomína najčastejšie. Začiatkom roka 2012 po vypuknutí kauzy Gorila odvolal Bubeníkovú z funkcie kabinet Ivety Radičovej.