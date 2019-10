Valjent ubránil legendárny Real Madrid: Slovenského stopéra hodnotia lepšie ako Ramosa či Marcela

Už aj futbalisti Realu Madrid spoznali, ako chutí prehra v tohtosezónnom vydaní španielskej Primera División 2019/2020.

Mužstvo trénera Zinedina Zidana prehralo v sobotňajšom dueli 9. kola na ihrisku nováčika RCD Mallorca tesne 0:1, po tomto výsledku sa zosunulo z líderskej pozície na 2. miesto za FC Barcelona.

"V tejto sezóne sme odohrali aj lepšie zápasy ako proti Realu Madrid. Gólom Laga Juniora na začiatku sme to dobre rozbehli, ale zvyšok zápasu to bolo veľké utrpenie," poznamenal na webe mužstva z Baleárskych ostrovov tréner Vicente Moreno, ktorý opäť postavil do základnej zostavy aj slovenského stopéra Martina Valjenta.

Dvadsaťtriročný rodák z Dubnice nad Váhom po postupe RCD do najvyššej súťaže nevynechal v La Lige ani minútu. Špecializovaný web WhoScored ohodnotil slovenského hráča známkou 7,08, štvrtou najlepšou z domáceho tímu a siedmou najvyššou celkovo spomedzi všetkých aktérov na ihrisku. Pre porovnanie, na hodnotu sedem sa nedostali ani dvaja hviezdni zadáci "bieleho baletu" - Sergio Ramos (6,46) a Marcelo (6,75).

Tréner Madridčanov Zidane naznačil, že jeho tím sa nechal vykoľajiť rýchlym gólom protivníka a následne naňho nedokázal nájsť správny recept. "Problém je v tom, že každé tri dni musíme dokázať, že sme dobrí. Nerobíme to. Potrebujeme väčšiu vyrovnanosť výkonov. Predviedli sme niekoľko pekných vecí, ale ak mám byť úprimný, v skutočnosti by sme vôbec nemali odohrať takýto zápas. Keď chceme v tejto sezóne niečo vyhrať, v našej hre musí byť viac života. To, že máme zranených veľa hráčov, nie je žiadne ospravedlnenie," skonštatoval Zidane podľa webu denníka AS.

Na najvyšší stupienok sa štvrtým víťazstvom v rade prepracovali hráči FC Barcelona, ktorí v sobotu napoludnie triumfovali v Eibare 3:0. Do streleckej listiny sa zapísali všetci traja ofenzívni lídri mužstva - postupne Antoine Griezmann, Lionel Messi a Luis Suárez. Postavou zápasu v Baskicku bol prvý menovaný. Francúz sa okrem gólu podieľal aj na ďalších dvoch zásahoch hostí, ktorí na ihriskách súperov dosiahli najvýraznejší tohtosezónny výsledok. "Veľkí hráči si vždy dokážu nájsť k sebe cestu. Časom sa dostanú do stavu, že vycítia, čo urobí ten druhý. Všetci traja hrali veľmi dobre a toto bola zaslúžená odmena," povedal podľa agentúry AP barcelonský lodivod Ernesto Valverde.