Pomohol Juventusu rozhodca? V tesnom zápase talianskej ligy padli podozrivé verdikty

Futbalisti Juventusu Turín potvrdili úlohu favorita a v sobotňajšom súboji 8. kola talianskej Serie A zvíťazili nad Bolognou 2:1.

Stretnutie sa však nezaobišlo bez kontroverzných situácii v samom závere. Najskôr hlavný arbiter Massimiliano Irrati neodpískal v prospech hostí pokutový kop po hre rukou zo strany domáceho stopéra Matthijsa de Ligta.

V nadstavenom čase po výbornom zákroku Gianluigiho Buffona nenechal Bologni zahrať rohový kop a ukončil zápas aj napriek tomu, že sa predtým pre skúmanie spornej situácie systémom VAR dve minúty nehralo. "Stará dáma" tak natiahla sériu výhier už na päť stretnutí. Krátko po úvodnom presnom zásahu Cristiana Ronalda vyrovnal krížnou strelou Danilo. Po skrumáži v šestnástke Bologne v druhej časti hry zabezpečil plný bodový zisk Juventusu Miralem Pjanič. Po striedaní Adriena Rabiota a Samiho Khediru hostia postupne prevzali iniciatívu a začali byť aktívnejší. Juventus sa zahrával s ohňom a mohol na to doplatiť. Najväčšie príležitosti na vyrovnanie si vypracovali hostia v nadstavenom čase. Mladík Andreas Skov Olsen prešiel po pravom krídle cez Alexa Sandra a po nízkom centri sa de Ligt sklzom snažil loptu odvrátiť von z pokutového územia, pričom ju zastavil lakťom a až následne odkopol. Po okamžitých protestoch hráčov Bologne Irrati síce požiadal o opakované zábery, no penaltu nenariadil. Hostia si aktivitou najmä v pravom krídelnom priestore ešte dokázali vypracovať priamy kop. Riccardo Orsolini prudkým centrom poslal loptu do šestnástky a striedajúci Federico Santander nasmeroval loptu hlavou do brvna. Po následnej skrumáži ešte paraguajský útočník pohotovo zakončil nočníčkami a Buffon fantastickým zákrokom zachránil domácim tri body. Irrati už nenechal hostí zahrať rohový kop a stretnutie predčasne ukončil.

"Na konci stretnutia sme mali smolu, pri veľkej šanci na vyrovnanie skvele zakročil Buffon. Ak by sme sa vrátili do Bologne s bodom, bolo by to pre nás ako víťazstvo. Či sme mali zahrávať penaltu teraz neviem posúdiť, pozrieme si opakovaný záber na ceste domov," uviedol po zápase brankár hostí Lukasz Skorupski. "Tréner nás pred poslednými dvomi stretnutiami skvele namotivoval, no aj napriek tomu sme získali dokopy len jeden bod. Verím však, že v ďalšom stretnutí proti Sampdorii Janov vyhráme," dodal.

Juventus úspešne nadviazal na predchádzajúcu dôležitú výhru nad dovtedy nezdolaným Interom Miláno. "Sme na dobrej, víťaznej ceste. Musíme však popracovať na množstve detailov. Hráčom som povedal, aby sa neuspokojili s tesným vedením. Mohli sme sa vyhnúť situáciám zo záveru stretnutia," povedal kouč Maurizio Sarri. Pred stretnutím sa uskutočnil ceremoniál, pri ktorom majiteľ klubu Andrea Agneli odovzdal Ronaldovi dres s číslom 700 znázorňujúci počet gólov v profesionálnej kariére. Tridsaťštyriročný Portugalčan dosiahol jubilejný presný zásah v pondelkovom súboji kvalifikácie ME 2020 proti Ukrajine. Gól do siete Bologne bol už jeho 701. Informáciu priniesla agentúra AFP.