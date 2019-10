Modelka († 24) zrazu zmizla, jej telo našli o pár mesiacov: Odporné, čím musela pred smrťou prejsť

Telo mladej modelky polícia našla po tom, čo jej násilník do žily vstrekol čistiaci prostriedok a bolo mesiace zaliate v betóne.

Rodinní príslušníci Esmeraldy Gonzales († 24) ju na polícii nahlásili ako nezvestnú 31. mája, po tom, ako zistili, že jej dom v Las Vegas bol vyplienený. Podľa portálu The Sun, boli jej telesné pozostatky nájdené v drevenej krabici naplnenej betónom.

Esmeraldin sused Christopher Prestipino (45) bol zatknutý a čelí obvineniam z vraždy, únosu a sprisahania za účelom vraždy. Prokurátori sa vyjadrili, že na to, aby ukryl jej telo, šiel Prestipino do extrémov. Domnievajú sa, že Esmeralda, ktorá trpela duševnými problémami, bola pred smrťou zadržiavaná v jeho dome po nešpecifikovanú dlhšiu dobu.

Prestipino údajne podal Esmeralde metanfetamín a priviazal ju k posteli, informovala hlavná zástupkyňa okresného prokurátora Pamela Weckerly. Podľa súdnych dokumentov Prestipina udrela do tváre, keď ju odviazal a vyhrážala sa mu, že na ňho zavolá políciu. Následne sa ju pokúsil uškrtiť, ale prebrala sa. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že bola neskôr otrávená bazénovým čistiacim prostriedkom. Prestipino si potom prenajal dodávku a krabicu s telom obete vyhodil v nevadskej púšti. Muž potom utiekol na Belize, no v piatok sa vrátil do Las Vegas kde ho zadržala polícia. Jeho priateľka Lisa Mort (31), údajná spolupáchateľka, čelí obvineniu zo zatajovania a napomáhania zločinu.

Zatiaľ nie je presne známe, ako sa Esmeralda dostala k domu Prestipina. Ich susedia hlásili, že ju videli, ako chodí po ulici na vysokých podpätkoch a v spodnej bielizni. Popísali, že vyzerala dezorientovaná a pokúšala sa vstúpiť do domu. Pokúšala sa otvoriť dvere domu, ktorý bol asi 300 metrov od domu Prestipina. "Obyvatelia domu Esmeraldu informovali, že je pri nesprávnom dome," napísal prokurátor. "Esmeraldina chôdza bola nestabilná a vyzerala dezorientovane."

V júli polícia dostala anonymný tip, že Esmeralda skončila v dome Prestipina. Tip prišiel dva mesiace po tom, ako jej rodina oznámila zmiznutie.