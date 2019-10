Nekonečný príbeh brexitu pokračuje, hlasovanie odložili: 3 scenáre, ktoré Britániu čakajú

Brexit sa opäť vracia do bodu nula. Deň plný očakávaní sa skončil ďalším fiaskom pre britského premiéra Borisa Johnsona. Britskí poslanci zasadali v sobotu vôbec prvýkrát po 37 rokoch.

K hlasovaniu o dohode s Európskou úniou sa však nakoniec ani nedostali a tak sa ďalej odsúva. V uliciach Londýna zatiaľ protestoval milión ľudí, ktorí požadovali druhé referendum o brexite.

Naposledy zvolal britský parlament zasadnutie na sobotu v roku 1982. Vtedy bol dôvodom argentínsky útok na Falklandské ostrovy v južnom Atlantiku. Teraz sa poslanci stretli v sobotu kvôli dohode o brexite, ktorú vo štvrtok vyrokoval Boris Johnson v Bruseli. Jej rýchle potvrdenie v britskom parlamente je dôležité, pretože Británia má odísť 31. októbra. Inak hrozí brexit bez dohody alebo musí požiadať o ďalší odklad.

Malá šanca

Johnsonove šance na schválenie dohody boli veľmi neisté. Potreboval totiž 320 hlasov, no po tom, čo vyhodil rebelantov zo svojej strany, mohol sa spoľahnúť len na menej ako 290 konzervatívnych poslancov. Podporu mu odmietlo aj 10 unionistických poslancov zo Severného Írska, ktorí sa dohodou cítia byť odrezaní od zvyšku Británie. V Severnom Írsku totiž majú naďalej platiť niektoré pravidlá EÚ a colná hranica s Írskom sa presunie na more. Johnson však bol ešte v piatok optimista, pretože dohodu verejne podporilo viacero poslancov opozičných labouristov.

Rana od vlastného

Jeremy Corbyn a ďalší členovia vedenia labouristov však nelenili a celú noc z piatka na sobotu obvolávali svojich rebelujúcich poslancov a snažili sa ich presvedčiť. Z väčšej časti sa im to aj podarilo.

Najväčšiu ranu Johnsonovi však zasadil jeho vlastný poslanec Oliver Letwin. Ten sa totiž spojil s poslancami z viacerých ďalších strán a navrhli dodatok, ktorý všetko zásadne zmenil. Po dohode s EÚ totiž treba ešte jej jednotlivé časti odhlasovať ako britské zákony. Viacerí poslanci sa obávali, že zástancovia tvrdého brexitu odhlasujú dohodu, ale nie potrebné zákony. Tým nevstúpi do platnosti a Británia odíde z EÚ bez dohody. Podľa Letwinovho dodatku je postup presne opačný - najprv treba odhlasovať jednotlivé zákony a až na záver dohodu s EÚ. Johnson sa proti tomu snažil bojovať, ale poslanci napokon Letwinov návrh podporili v pomere 322 : 306 hlasov. Johnson tak ako premiér doposiaľ nevyhral žiadne hlasovanie v parlamente.

Odmieta odklad

Hoci sa zvažovali viaceré možnosti, ako bude ďalej postupovať, hlasovanie o dohode s EÚ nakoniec stiahol a sobotňajšie zasadnutie parlamentu sa skončilo. Opoziční poslanci ho vyzývali, aby okamžite zaslal do Bruselu žiadosť o ďalší odklad brexitu do 31. januára 2020 - to však britský premiér rázne odmietol. Zákon ho pritom zaväzoval, že ak nebude mať dohodu uzavretú do 19. októbra, musí žiadať odklad. Johnson miesto toho vyhlásil, že dohodu opätovne predloží do parlamentu v priebehu budúceho týždňa. Očakáva sa, že sa tak stane v utorok.

Pred parlamentom, kde sa na proteste za ďalšie referendum zišiel milión ľudí, nastali po schválení Letwinovho dodatku veľké oslavy. Ďalší postup síce nie je jasný, ale demonštranti si sľubujú viac času na to, aby dosiahli svoje.

Britské hlasovanie s napätím sledoval aj zvyšok Európy. Hoci sa Brusel predtým jasne vyjadril, že ďalší odklad nechce poskytnúť, podľa analytikov je málo pravdepodobné, že predĺženie brexitu odmietne, ak Británia vyhlási nové referendum či predčasné voľby. Rovnako však EÚ predtým odmietala novú dohodu a predsa ju Johnson dosiahol. Európska komisia už vyzvala britskú vládu, aby ju informovala o ďalších krokoch tak skoro, ako to bude možné. To by však aj britská vláda musela najprv vedieť, aké tie ďalšie kroky vlastne budú!

3 možné scenáre

Nové hlasovanie o dohode

- Malo by byť v utorok, ale nie je isté, či prejde. Aj v prípade, že by dohodu poslanci schválili, musia podľa Letwinovho dodatku najprv schváliť zákony, ktoré ju v Británii zavedú do praxe. A na to nemajú dosť času.

Brexit bez dohody

- V súčasnosti platí, že Británia má odísť z Európskej únie 31. októbra. Dohodu zatiaľ nemá potvrdenú, ale za zostávajúcich 12 dní sa ešte môže veľa vecí zmeniť.

Odklad brexitu

- Poslanci už minulý mesiac zaviazali Johnsona, že ak bude hroziť brexit bez dohody, musí požiadať EÚ o odklad minimálne do 31. januára 2020. Johnson to zatiaľ odmieta urobiť a chce najprv skúsiť hlasovanie o dohode. Otázne je aj to, či EÚ povolí ďalší odklad.