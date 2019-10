Toto si zaslúži poklonu: Športovci a osobnosti venovali deťom desaťtisíce eur

Jedenásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom priniesol všetko, čo ho zdobilo počas predchádzajúcich desiatich rokov.

Skvelú zábavu pre celé rodiny, osobnosti slovenského športu, vynikajúcu atmosféru a to najdôležitejšie - výťažok vo výške 30 618 eur.

Klub AS Trenčín tak vďaka podpore partnerov a mnohých osobností športového a spoločenského života venoval počas jedenástich rokov na charitatívne účely takmer 220 000 eur.

„Pred dvanástimi rokmi sme začali budovať novú športovú identitu futbalu pod Čákovým hradom. Už vtedy sme si povedali, že chceme byť klubom spájajúcim ľudí aj mimo futbalového prostredia. Veríme, že aj vďaka akcii Hviezdy deťom sa nám to darí. Sme radi, že môžeme podať pomocnú ruku a pomôcť rásť iným. AS tu je nielen pre víkendový výsledok na ihrisku, ale náš význam je oveľa širší,“ povedal marketingový manažér klubu Igor Schlesinger. „Túto akciu mám veľmi rád. O to viac, že sa koná v našom meste. Futbalový klub AS Trenčín urobil skvelú prácu. Veľmi im fandím a prajem, aby v tom pokračovali. Som rád, že môžeme pomáhať,“ vyjadril sa za všetkých športovcov Marián Hossa.