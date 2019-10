Vdova po Karlovi Gottovi († 80) čelí klamstvám: Nechutný útok na Ivanu!

Strpčujú jej to ešte viac! Hoci za maestrom Karlom Gottom († 80) smúti celý svet, najväčší žiaľ nepochybne prežívajú jeho manželka Ivana (43) a dcérky Charlotte Ella (13) a Nelly Sofie (11). Vdova aj s dcérkami odišla z vily hneď potom, čo spevákov život vyhasol, aby sa mohli s obrovskou traumou vysporiadať v súkromí.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Pred pár dňami sa objavili informácie, že Ivana by mala odísť do Ameriky. To však niekto na sociálnej sieti zneužil veľmi krutým spôsobom a začal sa vydávať za vdovu po spevákovi. Falošná Ivana tvrdila, že sa odsťahovala na Floridu.

Ivana Gottová opustila vilu na Bertramke aj s dcérkami ešte predtým, než sa celý svet dozvedel, že Karel Gott zomrel. Pred dom, kde prežil značnú časť života a v ňom aj naposledy vydýchol, totiž začali prúdiť davy fanúšikov, ktorí prinášali kvety, sviečky a darčeky. Hoci už boli odpratané, k domu naďalej chodia ľudia, aby si maestra uctili. Ivane a jej dcérkam poskytol útočisko na západe Česka Gottov zámožný kamarát Leon Tsou­kernik. Pred pár dňami české médiá uviedli, že Ivana sa pravdepodobne presťahuje na Floridu.

Tieto informácie však nechutným spôsobom zneužil anonym, ktorý sa na sociálnej sieti vydáva za Ivanu. „Možno natrvalo a možno tiež nie.,“ hovorí falošná Ivana Macháčková-Gottová, ktorá tak reagovala na otázku komentujúcich, či na Floride mieni ostať.

Klame už 6 rokov

Na tomto profile, ktorý existuje od roku 2013, množstvo spevákových fanúšikov vyjadrovalo Ivane podporu. Ich rétorika sa však, pochopiteľne, zmenila po odhalení, že s nimi nekomunikuje skutočná Ivana. „Že vám nie je hanba...“ odkazuje majiteľke falošného profilu fanúšička Marta a v podobnom duchu sa nesú aj ďalšie komentáre. „Facebookový profil je falošný. Vrátane klamlivej informácie o Floride,“ povedala portálu extra. .cz hovorkyňa Karla Gotta Aneta Stolzová. K tomuto nepochopiteľnému útoku došlo pritom len dva týždne po umelcovej smrti, ktorá zasiahla najmä jeho manželku a deti.