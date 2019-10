Šialený vodič (17) peugeotu vrazil na chodníku do tínedžerov: Dievča vláčil pod autom

Hrôza pred očami ľudí! Dve dievčatá (14) stáli spolu s kamarátom (16) na chodníku vedľa autobusovej stanice v Bánovciach nad Bebravou. Do nič netušiacich tínedžerov vrazilo auto, ktoré šoféroval len 17-ročný Martin.

Desivá zrážka sa odohrala v piatok večer pred očami desiatok ľudí v centre mesta. Náraz bol taký prudký, že stiahol jedno z dievčat a niekoľko metrov ho auto vlieklo priamo pod sebou. Ťažko zranené dievča objavila pod ním až policajná hliadka.

Mladý šofér Martin (17) z okresu Trenčín unikal v piatok večer pred policajnou hliadkou, dostal šmyk a vrazil do hlúčika tínedžerov, ktorí na chodníku čakali na autobus. „Bolo to strašne rýchle, on to dievča stiahol a vláčil ho pod autom ešte niekoľko metrov, ale nikto si to v tej rýchlosti ani nevšimol,“ opisoval hrôzostrašnú situáciu svedok Majo. „Vodič Peugeotu 106 dostal s vozidlom šmyk, narazil do zábradlia, ktoré prerazil a následne narazil do troch osôb, ktoré stáli na chodníku pri autobusovej stanici,“ informovala krajská trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Z jej ďalších slov doslova mrazí. „Policajti po príchode k vozidlu zistili, že pod ním zostala jedna osoba. Spolu s náhodnými okoloidúcimi okamžite auto prevrátili, dievča vyslobodili a začali zraneným poskytovať prvú pomoc,“ opísala hovorkyňa. Martin, ktorý nemal vodičák a auto mohol šoférovať iba v sprievode dospelého s vodičským oprávnením, unikal pred policajtmi a podľa informácií mužov zákona nereagoval ani na ich svetelné a zvukové znamenia na zastavenie.

Jeho šialená jazda skončila ťažkými zraneniami dvoch dievčat, ktoré záchranári previezli do nemocnice v Trenčíne. Chlapec (16) utrpel ľahké zranenia, pričom samotnému vodičovi sa nič nestalo. Dychová skúška u neho bola negatívna. Podľa informácií Nového Času ťažko zranené dievčatá sú by mali byť deťmi policajných funkcionárov. Polícia začala vo veci trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.