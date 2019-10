Popálenej mamičke Marte robí radosť malý synček: Števkovia mi zmenili život na nepoznanie

Žiari šťastím a je obklopená láskou! Smrť prvého manžela a desivý pôrod, počas ktorého horela priamo na pôrodnej sále, navždy poznačili život Marty (30) z Košíc.

Aj keď mladá žena na udalosti spred dvoch rokov nikdy nezabudne, dnes má milión dôvodov na úsmev. Jej malý Števko rastie ako z vody, veľkú oporu našla aj vo svojom druhom manželovi Štefanovi (31), vďaka ktorému sa postavila na nohy. Spoločne sa tešia z rodinného šťastia a túžia po dcérke.

Osud niekedy vie poriadne zamiešať karty. Aj v živote Marty (30) boli najprv poriadna búrka, oheň a ťažoba, no všetko sa napokon na dobré obrátilo. „Pred dvoma rokmi vstúpil do môjho života a rozjasnil mi celý svet. Odkedy mi ho Boh zveril, viem, že už nikdy nebudem sama. Si to najkrajšie a najlepšie stvorenie. Môj huncútik Števko!“ až takto dojemne opísala Marta príchod svojho synčeka na svet. Hoci narodenie Števka poznamenalo ohnivé peklo na pôrodnej sále, mladá mamička o svojom utrpení už nechce hovoriť.

Bolesť totiž vystriedala veľká radosť. „Tie dva spoločné roky ubehli veľmi rýchlo, akoby som len včera bola tehotná,“ vraví ťažko skúšaná mladá žena a už sa sústredí na svoj malý poklad. „Števko je moje všetko! Je síce trochu lenivý na rozprávanie, hoci ja som v jeho veku rozprávala už básničky. A v jasličkách, kde ho volajú slniečko, s ním už mali aj problém. Je totiž riadne šidlo, mal úraz a zašívali mu noštek,“ smeje sa Marta na synčekových šibalstvách, ktorý nedávno oslávil už svoje druhé narodeniny. Nezaobišlo sa to bez torty a darčekov. Od babičky Daniely, ktorá je lekárkou, dostal sanitku a v škôlke sa tešil z nových farebných ceruziek.

Aj po uplynutí dvoch rokov sa Marta musí starať o jazvy po popáleninách 2. a 3. stupňa, ktoré utrpela na 30 percentách tela. Ale zdá sa, že všetko už speje k dohode o odškodnení. „Skôr teraz myslím na lásku, ktorá si ma našla. Veľký Števo mi pomáha s výchovou toho malého a je mi veľkou oporou,“ vraví šťastná Košičanka, ktorá sa znovu vydala presne pred rokom.

Spokojná je aj v profesijnom živote, od leta totiž znovu pracuje. „Robím to, čo ma baví, v sociálnom zariadení sa starám o seniorov s Alzheimerovou chorobou. Ešte pred pôrodom som pracovala s mentálne postihnutými. Aj dnes vidím, že som užitočná pre iných. Hoci starkí si ma niekedy nepamätajú, sú nesmierne vďační. To ma napĺňa a obohacuje,“ prezradila Marta a jedným dychom dodala, že uplynulé dva roky patria k najkrajším v jej živote. „Boli komplikované, stresujúce, no pritom výnimočné a už aj príjemné, lebo od magického dátumu 17. 10. 2017, keď sa narodil Števko, sa vlastne všetko pre mňa začína odznova! A keby som mohla mať ešte ďalšie prianie, želala by som si ešte aj príchod dievčatka - Alžbetky,“ uzavrela.