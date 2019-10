Už v šestnástich mal dve deti, dnes je z neho hviezda: Futbal som hral, aby som ich uživil!

Také zdôvodnenie tu ešte nebolo! Brazílska posila Aston Villy Wesley Moraes Ferreira da Silva (22) porozprával v interview pre Sky Sports všeličo o svojom živote, no najzaujímavejšie je jeho vysvetlenie, prečo sa z neho stal profesionálny futbalista.

„Keď som mal štrnásť rokov, narodilo sa mi prvé dieťa. Boli to ťažké časy, lebo vtedy som začínal brať vážne svoje futbalové plány. Cez deň som musel pracovať, po večeroch som trénoval. Keď sa mi v šestnástich narodilo druhé dieťa, musel som sa rozhodnúť, čo budem robiť, aby som ich uživil. Vtedy som sa rozhodol, že musím urobiť všetko, aby som sa stal profesionálnym futbalistom,“ priznal Brazílčan, ktorý necelú sezónu pobehoval po slovenských trávnikoch, keď hrával za Trenčín.

V Aston Ville sa z neho pomaly stáva kľúčová postava tímu, no cesta k tomuto úspechu nebola jednoduchá. Wesley mal deväť rokov, keď mu zomrel otec a mame ostalo na krku päť detí, ktoré vychovala. Wesley jej to teraz vracia tým, že ju podporuje a robí všetko pre to, aby jeho deti nikdy nemuseli trieť biedu ako kedysi on. Mladý Brazílčan spláca dôveru trénerovi Johnovi Terrymu, v ôsmich zápasoch Premier League dal štyri góly a na ďalšie dva prihral spoluhráčom. „Aston Villa mi splnila sen: zahrať si v Premier League. Som nadšený, lebo som zažil priveľa odmietnutí,“ dodal Wesley.