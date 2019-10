V Barcelone vyšlo do ulíc vyše 500-tisíc ľudí: Pokojný protest sa zvrhol na besnenie výtržníkov

Vyše pol milióna ľudí sa zhromaždilo v piatok v Barcelone na protest proti verdiktu španielskeho najvyššieho súdu, ktorý odsúdil deviatich katalánskych separatistických lídrov na dlhé tresty odňatia slobody za nevydarený pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Informáciu o počte účastníkov demonštrácie poskytla miestna polícia, ktorú citovali tlačové agentúry AFP a AP.

Podľa údajov polície sa do piatkového protestu zapojilo 525 000 ľudí a mnoho tisíc z nich prišlo do Barcelony po trojdňovom pešom pochode z piatich iných miest katalánskeho regiónu na severovýchode Španielska. Táto pešia akcia sa nazývala "Pochody za slobodu". Ich účastníci sa pridali k študentom a zamestnancom, ktorí tiež vyšli v piatok do ulíc v rámci protestného generálneho štrajku.

Demonštranti zaplavili centrum Barcelony. Mávali vlajkami a požadovali nezávislosť Katalánska od zvyšku Španielska, ako aj prepustenie separatistických lídrov z väzenia.

Demonštrácia bola najprv prevažne pokojná; konala sa na piaty deň protestov v Barcelone, ktoré boli neobvykle násilné. Neskôr však aj počas piatkového zhromaždenia prepukli potýčky medzi poriadkovou políciou a nahnevanými maskovanými demonštrantmi. Tí hádzali do radov polície kamene a nádoby. Po uliciach ťahali kontajnery s odpadkami a zapaľovali ich.

Protesty sa začali v pondelok 14. októbra po tom, čo najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť región od Španielska. Deväť z nich poslal súd do väzenia za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od 9 do 13 rokov za mrežami.