Veľké porovnanie cien kahancov a kvetov: Na koľko vás vyjdú Dušičky?

Čas rozjímania a spomínania na blízkych! Sviatok všetkých svätých je tradične časom, keď sa na chvíľu zastaví čas a rozsvietia sa a rozkvitnú cintoríny.

Dušičky so sebou však prinášajú aj veľké sťahovanie národa, preto bude aj tento rok železničná spoločnosť posilňovať spoje. Množstvo ľudí sa však na hroby svojich blízkych chystajú už aj v predstihu. Nový Čas zisťoval, s akými cenami kahancov a kvetov musíte počítať v jednotlivých krajoch Slovenska. Ako sme na tom v porovnaní s Rakúskom, Poľskom či Ukrajinou?

Chryzantémy v kvetináči, kahance či vence zo živých kvetov. Tovar k dušičkám ponúkajú obchodné domy už viac ako mesiac. Väčšina z nás si kúpu necháva na poslednú chvíľu, niektorí sa však zásobujú v predstihu a dokonca neváhajú vybehnúť aj za hranice Slovenska. Ako sa však zdá, ceny sa začínajú pomaly vyrovnávať a aj do kedysi výhodného Poľska cestujú na trhy našinci viac-menej už len pre tú atmosféru.

„Niekedy sa naozaj oplatilo sem prísť nakúpiť vence aj kahance na Sviatok všetkých svätých. Dnes je to skôr o výlete a atmosfére. No stále je tu väčší a krajší výber a prísť sem, to je už akási slovenská tradícia,“ prezradil pre Nový Čas na trhu v Nowom Targu Jaro (62) z Liptovského Hrádku s budúcou nevestou Monikou (32). Platiť sa tam dá nielen zlotými, ale aj eurami. Slováci oceňujú podľa poľských obchodníkov aj to, že nielen živé kytice, ale aj vence si vyrábajú sami. „Snažíme sa vytvárať vkusné a pekné kytice. Niektorí majú radi veľmi farebné, iní zase skromné a decentné. Všetci si tu niečo nájdu,“ prezradila Kristína.

Priepastné rozdiely medzi cenami by ste v rámci Slovenska hľadali len ťažko. Podľa našich zistení vás najdrahšie vyjde dušičková výzdoba v Žiline, naopak, najlacnejšie v Prešove. Ak sa rozhodnete dať na hrob napríklad chryzantému v kvetináči a veľký kahanec, treba si pripraviť asi 7 eur. Najviac zaplatíte za živý veniec, ktorého cena sa môže vyšplhať aj na 100 eur.

Martin

Otváracie hodiny - Od 1. do 2. 11. môžu chodiť ľudia na hroby blízkych od 8.00 do 21.00 hod.

Prešov

- Všetky cintoríny v Prešove budú od 1. 11. do 3. 11. otvorené nonstop.

Košice

- Od 31. 10. do 2. 11. budú verejný cintorín a krematórium Zelený dvor otvorené od 7.00 do 22.00 hod.

- Cintorín sv. Rozálie bude pred Dušičkami sprístupnený od 7.00 do 19.00, počas Dušičiek od 7.00 do 20.00 hod.

Banská Bystrica

- Cintoríny budú otvorené nepretržite.

Žilina

Otváracie hodiny - Od 1. 11. do 2. 11. budú brány všetkých štyroch cintorínov otvorené nepretržite.

Trenčín

Otváracie hodiny- Od 16. 10. do 4. 11. cintoríny sprístupnia od 7.00 do 20.00 hod.

- Zmeny v MHD

Bratislava

Otváracie hodiny - Od 1. do 8. 11. budú cintoríny otvorené od 7.00 do 20.00 hod. Krematórium bude otvorené od 8.00 do 17.00 hod. v pondelok, od utorka do piatka v čase od 8.00 do 16.00 hod.

- Zmeny v MHD