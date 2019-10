Bývalý generálny prokurátor Trnka po nahrávke s Kočnerom: Pozrite, kde sa ukryl!

Z výziev na odstúpenie si ťažkú hlavu nerobí. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (55) sa tento týždeň dostal do pozornosti verejnosti v nahrávke s Marianom Kočnerom (56).

Ten ho v nej častuje množstvom vulgarizmov a preberajú viaceré korupčné prípady. Novému Času sa podarilo zachytiť prokurátora pri dome v Hamuliakove, kde si užíva dovolenku. Pri vychádzke so psom Leom pôsobil mierne podráždene. Kočner si nahral Trnku v rozhovore, v ktorom od neho požadoval vysvetlenie, prečo chcel spolu s ďalšími dvomi mužmi vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka zvukovým záznamom Gorily. Ten si vraj Kočner kúpil za milión a uschoval ho v trezore u Trnku, ešte keď bol generálnym prokurátorom. „Ty si k…t. Ty si jeden nebetyčný k…t., k…t, k…tov. (...) Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával, čo si od toho chcel? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát.

Vieš k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal do p..e a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom,“ hovorí Trnkovi Kočner. Škandál už vyše roka rieši polícia. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. hovorí, že pozastaviť výkon funkcie prokurátora mu nie je možné, pretože dosiaľ nebolo vznesené obvinenie pre konkrétny trestný čin. Problémy boli tiež so zbavením mlčanlivosti Trnku, k čomu došlo len pred pár dňami. Čaká sa tak na jeho výsluch. Trnka si v tomto čase ťažkú hlavu zo zverejnených skutočností veľmi nerobí. Na prokuratúre evidujú, že si zobral dovolenku a zdržiava sa v dome v Hamuliakove písanom na syna, kde sa stará o psa Lea. Nový Čas ho prichytil na vychádzke, pri ktorej pôsobil pomerne podráždene.

Sám sa vraj rozhodne, či sa vzdá funkcie prokurátora po tom, čo ho na to vyzvala aj Rada prokurátorov. Trnka však nahrávku spochybňuje. „Vy nemôžete odo mňa chcieť, aby som sa ja teraz vyjadroval k niečomu, čo ja neviem, či je originál, či je falzifikát. (...) USB kľúče a nahrávky a vydieranie Haščáka, veď vám hovorím, keby som takéto niečo spravil, tak to je problém nielen pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť,“ skonštatoval Trnka.