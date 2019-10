Futbalový reprezentant Pavol Diňa: Legenda kosí trávu na ihrisku

Po takom strelcovi by skočil každý klub. Mal talent od boha a húževnatým tréningom všetkým ukázal svoje výnimočné schopnosti. Vynikal najmä v zakončovaní, keďže Pavol Diňa (56) bol ozajstným kanonierom.

Napriek zavalitejšej postave sa vždy vedel správne postaviť, zorientovať a úspešne rozvlniť sieť. Bez futbalu v podstate nezostal dodnes, lebo sa vrátil domov do Sniny, kde sa stále venuje mládeži. So štadiónom je priam zrastený, v MFK je správcom a keď treba, tak pokosí aj trávu na ihrisku.

Na záver úspešnej profesionálnej kariéry zavial vietor futbalistu Pavla Diňu do Michaloviec.spomína Diňa. Popri dospelých sa venoval aj mládeži. V súčasnosti má na starosti najmenších, 11-ročných žiakov.

„Mojou hlavnou náplňou je však starostlivosť o futbalový štadión, kde som správcom. S futbalom žijem, viem, čo potrebuje a hoci na ihrisku nechcem aj umrieť, musím zabezpečiť všetko od kosenia až po fungovanie mužstiev,“ vysvetľuje legenda, ktorá na futbal nikdy nezanevrela. „Hrám už len za starých pánov. Pred rokom mi v tretej lige dal tréner šancu a nastúpil som aspoň na pár minút. Naďalej ma tešia góly, lebo keď to viete, tak stále padajú,“ vraví Diňa.

Sláve nepodľahol

Futbalista telom i dušou rád spomína na svoje kanonierske kúsky: „Dosť veľa gólov som dával aj hlavou. Mal som slušný výskok a vedel som si to vypočítať. V najvyššej súťaži som dal hlavou aj 30 gólov. Treba vedieť, kam sa postaviť a mať správnych spoluhráčov. Už ako žiak som zostával aj po tréningu na ihrisku a naďalej strieľal na bránu. To je základ, no a k tomu dobrá noha a vhodné postavenie.“ Aj napriek úspešnej kariére mu sláva do nosa nenapršala.

„Zostal som stále tým istým Diňom. V prvom rade skromným, ale odhodlaný pomáhať mladým, aby som ich naučil a zdokonalil,“ dodal bývalý reprezentant, ktorý má už s nebohou manželkou Máriou († 42) dcéru Zuzanu (33) a syna Tomáša (27). So súčasnou partnerkou Rastislavou (40) majú dve deti, Alexandru (9) a Jakuba (3). V minulosti bol aj vášnivým rybárom, dokonca chytil 9-kilového zubáča. Už s tým však prestal a keď má trochu voľného času, tak ide na huby. Keď rastú, tak vraj aj trikrát do týždňa.

Pavol Diňa (56)

- Výška: 1,76 m

- Pozícia: útočník

- Kráľ strelcov slovenskej ligy: sezóna 1993/1994, dal 19 gólov

Hráčska kariéra

1981 - 1983 - Chemlon Humenné

1983 - 1990 - Dukla Banská Bystrica

1990 - 1994 - DAC Dunajská Streda

1994 - 1996 - 1. FC Košice

1996 - Lokomotíva Košice

1996 - 1997 - Chemlon Humenné

1997 - 1999 - MFK Zemplín Michalovce

Najväčšie úspechy

- účasť v Pohári víťazov pohárov 1996/97, strelec 1 gólu za Chemlon Humenné

- účasť v Pohári UEFA 1985/86, 1993/94

- účasť v Pohári Intertoto 1991/92, 1993/94

- 3 x štart v slovenskej reprezentácii

- najlepší strelec našej ligy v sezóne 1993/94

- jedenástka roka 1993, 1994

- člen Klubu ligových kanonierov - 129 gólov