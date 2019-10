Starosta Tibavy má hlavu v smútku: Podvodník vybielil obecný účet

Ostáva im už len čakať a dúfať. Starosta Tibavy (okr. Sobrance) Marián Čuhanič rieši problém. Vďaka doposiaľ neznámemu podvodníkovi prišli skoro o všetky obecné peniaze.

Páchateľ v elektronickej pošte požadoval, aby cez e-mail overil účet v banke z dôvodu bezpečnosti. To, že niečo nie je v poriadku, si Čuhanič všimol až neskoro, keď ho internetový odkaz presmeroval na neznámu adresu. O deň nato zistil, že v obecnej pokladnici im chýbajú tisíce eur. Čuhanič pre Nový Čas opísal, že podvodný mail mu prišiel ešte v utorok 8. októbra vo večerných hodinách. Venoval sa mu až na ďalšie ráno. V elektronickej pošte pod hlavičkou banky sa vyžadovalo, aby kliknutím na odkaz skontroloval zaregistrované informácie na účte.

Šok prišiel až v momente, keď sa pokúsil cez bankomat vybrať finančnú hotovosť na výplaty časti zamestnancov. Vtedy zaregistroval, že im chýbajú tisíce eur. „Okamžite som to riešil s bankou, aby mi preverili účet, čo sa deje. Zistili, že mi odišlo 15-tisíc eur z hlavného účtu a 6-tisíc eur z podúčtu. Našťastie sme to zistili ani nie 24 hodín po ukončení transakcie,” vraví s tým, že obci zostalo na fungovanie necelých 1 600 € a nenavrátenie peňazí by bolo pre nich doslova likvidačné.

„Fungujeme len z podielových daní. Inú možnosť, ako je vrátenie peňazí, si ani nepripúšťam,“ priznal. Situáciu potrebujú vyriešiť do konca októbra, aby mohli vyplatiť päťpercentnú spolu- účasť na obnovu materskej školy. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z trestného činu podvodu a vec preveruje. „Akékoľvek informácie týkajúce sa súčasných alebo potenciálnych klientov nezverejňujeme. Môžeme však potvrdiť, že neevidujeme žiadne klientske transakcie, ktoré by neboli riadne autorizované prihlasovacími údajmi klientov,“ informovala Prima Banka v stanovisku pre RTVS.

Nikomu nedávajte údaje

Radovan Kulín, IT odborník

Jedným z príznakov, že ide o podvod, je e-mailová adresa odosielateľa. Názov odosielateľa je síce PRIMA BANKA SK, ale samotná adresa nemá s bankou nič spoločné. Odporúčam nedávať nikomu ani telefonicky, mailovo alebo iným spôsobom prihlasovacie údaje do bankového účtu, ak nie ste vy sami iniciátorom spojenia s konkrétnou bankou.