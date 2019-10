Problémy v megašou Tvoja tvár znie povedome: Nasledujúce kolo je vo veľkom ohrození

Nie sú na tom dobre! Veľkolepá šou Tvoja tvár znie povedome je v plnom prúde a osem hviezdnych súťažiacich sa snaží, čo im sily stačia, aby sa postavili na pomyselný stupienok víťaza.

Nasledujúce kolo, ktoré bude na obrazovkách už túto nedeľu, je však vo veľkom ohrození. Nie jedného, ale hneď viacerých hviezdnych protagonistov projektu sužujú choroby a nie je vôbec isté, že sa na pódium aj skutočne postavia. To, že aj hviezdni aktéri šou Tvoja tvár znie povedome sú len obyčajní ľudia, sa naplno ukázalo v priebehu posledných týždňov. Na väčšine z nich sa totiž nepriaznivo podpísalo premenlivé jesenné počasie. Vyzerá to tak, že viac hviezd bude musieť svoje vystúpenie zvládnuť nielen pod tlakom publika, ale aj v teplotách a na antibiotikách. „Všetci sme hotoví. Ja už mám nasadené antibiotiká, pretože mám problémy s dutinami a vedela som, že inak by som to nedala,“ priznala Novému Času topmodelka Saša Gachulincová.

Nielen ona, ale ani ostatní teda nemôžu dopriať svojim vyčerpaným telám to, čo si žiadajú – a kvôli šou musia ísť ešte ďalej. „Nemáme to kedy vyležať. Ale my to dáme a ideme ďalej. Ako spieva Freddie Mercury, the show must go on,“ hovorí Karin Haydu. Svoje by o zdravotných problémoch vedeli povedať aj Dávid Hartl, ktorý spieval v 39-stupňových horúčkach ako Ariana Grande či Nela Pocisková, vystupujúca ako Queen Latifah s nádchou. Bojovné srdce sa prebudilo aj v najstaršom účinkujúcom Pavlovi Topoľskom, ktorý svoj stav opísal s humorom sebe vlastným: „Hlas mám stále na mínus šiestom poschodí, ale nejako to dám.“