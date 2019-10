Návrat strateného syna: Buček má z Fínska namierené do späť do Nitry

Slovenský hokejový reprezentant Samuel Buček sa vracia do rodnej Nitry, kde si bude obliekať dres tamojšieho tipsportligového klubu.

V utorok ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s fínskym klubom KooKoo Kouvola, následne na vlastnú žiadosť zrušil prestup do českého Zlína, a tak sa rozhodol pre návrat do známeho prostredia. S mužstvom spod Zobora podpísal kontrakt do konca sezóny.

"Sme veľmi radi, že s k nám vracia vynikajúci mladý odchovanec nášho klubu. Veríme, že spoločne nadviažeme na minuloročnú úspešnú spoluprácu, ktorá znova pomôže Samovi aj nášmu klubu. Svojím návratom do Nitry ukázal skutočné nitrianske srdce. Keďže si odchovancov veľmi vážime, takisto sme mu na naše podmienky ponúkli solídnu ponuku. Faktom však je, že mal na stole aj iné ešte lukratívnejšie ponuky aj zo Slovenska. O to viac nás teší, že znova bude hráčom Nitry," vyjadril sa prezident klubu HK Nitra Miroslav Kováčik.

Buček debutoval v nitrianskom drese už ako 16-ročný, keď mu dal dôveru tréner Antonín Stavjaňa. Práve odchod českého kormidelníka mal zásadný vplyv na to, že 20-ročný krídelník požiadal v Zlíne o nedokončenie transferu. Doposiaľ najlepšiu sezónu zažil Buček práve v drese Nitry, keď sa stal najužitočnejším hráčom play-off Tipsport ligy 2018/2019 a podieľal sa na postupe "corgoňov" do finále. V ňom však Nitrania nestačili na hráčov Banskej Bystrice, ktorým podľahli 1:4 na zápasy.