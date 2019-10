Dzurinda reaguje na megakauzu Gorila: Zdôraznil jednu vec

Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia.

Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o zlyhaní jednotlivcov, nie vlády - tak ako to občanom podsúva Robert Fico (Smer-SD). Dzurinda to uviedol vo svojom stanovisku, ktoré poskytol TASR. Dodáva, že kauza Gorila je predovšetkým kauza Roberta Fica.

Obsah Gorily, či v písanej alebo audio forme, hovorí podľa Dzurindu o pokusoch konkrétnej finančnej skupiny (jej predstaviteľa) ovplyvňovať rozhodnutia vlády a vládnych inštitúcií, jednotlivcov alebo politických strán. "Nie je mojou úlohou a nie je ani v mojich silách, aby som skúmal autenticitu zverejnených materiálov, ani aby som jednotlivé podozrenia vyšetril či komentoval," uviedol Dzurinda.

Vyhlásil, že nikdy počas svojho pôsobenia, či už ako premiér, minister alebo poslanec, nerozhodoval inak, ako podľa svojho vedomia a svedomia. "Nikdy som neprijal žiaden úplatok, ani províziu. Nikdy mi úplatok ani provízia ponúknuté neboli. Nikdy som neposlal žiadneho človeka, aby v mojom mene, v mene vlády, ktorej som predsedal, alebo v mene strany, ktorú som viedol, prijal, požadoval alebo zjednával úplatok či províziu," zdôraznil.

Dzurinda podľa vlastných slov nemá žiadnu informáciu a nemal ani indície o tom, že by vláda či SDKÚ, ktorým predsedal, rozhodovali inak, ako vo verejnom záujme. "Nemôžem vylúčiť zlyhanie jednotlivcov. Či už členov vlády, predstaviteľov strany alebo našich nominantov v rôznych pozíciách. Takýchto zlyhaní mi bolo vždy ľúto a pri vážnych podozreniach som sa vždy usiloval o vyvodenie čo najrýchlejšej politickej zodpovednosti," doplnil. Ak sú informácie z kauzy Gorila pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o zlyhaní jednotlivcov, nie vlády. "Gorila hovorí o zlyhaní jednotlivcov, ktorí boli nominantmi vládnych strán, ale aj vtedajšej opozície. Je to predovšetkým kauza Roberta Fica," vyhlásil expremiér. Dodal, že sa vždy usiloval obmedzovať priestor korupcie a nekalého správania.

"Svedčia o tom desiatky zákonov a vládnych opatrení z relevantného obdobia. Ak je Gorila pravdivá, tak svedčí aj o tom, že SIS mala v období mojich vlád voľné ruky a polícia a orgány činné v trestnom konaní konali. S nástupom vlády Roberta Fica bolo príslušné odpočúvanie skončené, dôkazy skartované a vyšetrovanie marené," uviedol Dzurinda. Dodal, že po prepuknutí kauzy poskytol vyšetrovateľom úplnú a okamžitú súčinnosť. "Ako svedok som vypovedal viackrát," podotkol s tým, že sa vždy usiloval o to, aby páchatelia trestnej činnosti boli potrestaní. Tiež som sa usiloval vyvodiť politickú zodpovednosť voči strane, ktorú som viedol, i voči sebe," poznamenal.