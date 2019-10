Zinčeko prežíva krásne dni: Po postupe pobozkal reportérku, na druhý deň sa s ňou zasnúbil

Možno sa inšpiroval Casillasom! Ukrajinský futbalový reprezentant Oleksandr Zinčenko (22) prežíva šťastné dni.

Po senzačnom víťazstve v kvalifikácii nad Portugalskom (2:1) si jeho tím v Kyjeve zabezpečil miestenku na európsky šampionát 2020. Ľavý obranca Manchestru City po víťazstve nad Ronaldovým Portugalskom postup patrične oslávil. Počas niekoľkých rozhovorov s médiámi dal jasne najavo svoje emócie no a keď predstúpil pred mikrofón pôvabnej moderátorky Vladi Sedanovej prišlo prekvapenie. Ukrajinskú moderátorku pobozkal v priamom prenose na líce. Tu sa však príbeh nekončí. Na druhý deň sa Zinčenko na Olympijský štadión v Kyjeve aj so šarmantou reportérkou vrátil a požiadal ju o ruku.

Zinchenko is punching well above his weight pic.twitter.com/EsGu2nJ2G9 — Webbyyyyyyy (@caitlinjjwebb) 15. októbra 2019

"Najdôležitejšia áno v mojom živote,“ napísal na Instagram k fotografii so snúbenicou. Príbeh tak silno pripomína španielskeho brankára Ikera Casillasa, ktorý po zisku titulu majstrov sveta v JAR pobozkal v priamom prenose moderátorku Saru Carbonero, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou.