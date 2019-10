Koľko žien prešlo náručou Karla Gotta? Z čísla, ktoré prezradil jeho tajomník, vám padne sánka

Ako je známe, zlatý slávik Karel Gott († 80) bol veľkým milovníkom žien.

Honza Adam pôsobil ako jeho tajomník cez tri desaťročia a tak má o spevákovi aj dôverné informácie. Pikantný údaj prezradil pre Blesk tv Magazín.

,,Kedysi som s Karlom robil nejakú besedu, kde sa ho niekto spýtal, či vie spočítať, koľko žien prešlo jeho náručou. Odpovedal – to vážne nespočítam, ale nedávno som čítal rozhovor s Juliom Iglesiasom a ten povedal, že jeho náručou prešli štyri tisícky žien a ani s jednou to nebola skutočná láska. Ak mám byť úprimný, tipoval by som, že u Karla to bolo tak nejako podobne,“ povedal Adam s úsmevom.

Ako osobný tajomník od roku 1983 poznal všetky vážnejšie lásky Gotta. ,,Niektoré viac, niektoré menej. Nikdy nezabudnem na Jitku Svobodovú. Tá kam prišla, všetkým chlapom spadla sánka. Vypadala proste ako Sophia Loren zamlada. Karel vždy hovoril: ,Tá Jitka, tá ma nabíja ako baterka!´“ zaspomínal Honza Adam pre Blesk tv Magazín.