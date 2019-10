Adnan Hamzič a Rišo Raiman o relácii Tri pódiá: Kvôli tomuto sa hádali celé hodiny

Milovníci hudby si prišli na svoje! Relácia Tri pódiá z dielne RTVS ponúka nový pohľad na tvorbu takých hviezd, akými sú napríklad Richard Müller, Peter Lipa, Adam Ďurica, Katarína Knechtová, Marián Čekovský a ďalší. Priestor v relácii však dostanú aj nádejní začínajúci umelci, a tak sa v nej spájajú skutočne všetky hudobné svety. Tri pódiá sú tak nielen plné improvizácie, no vytvárajú aj priestor nahliadnuť do zákulisia našej popovej hudby. Do zákulisia príprav relácie nám umožnili nahliadnuť jej tvorcovia Adnan Hamzič a Richard Raiman.