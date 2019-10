Masaker v Líbyi: Ozbrojenci postrieľali rodinu vrátane troch detí

Ozbrojenci neďaleko líbyjskej metropoly Tripolisu strieľali na šesťčlennú rodinu, zraneniam podľahli dve ženy a tri deti. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie tamojších úradov o tom informovala agentúra Reuters.

Líbyjská pobrežná stráž tiež zadržala vyše 80 utečencov, ktorí mierili do Európy. Na auto s mužom, jeho ženou, sestrou a tromi deťmi začali ozbrojenci strieľať, keď rodina išla po diaľnici smerom do hlavného mesta. Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov tam chceli nechať potomkov očkovať. Uviedol to hovorca zdravotníckeho sektora tripoliskej vlády. Kto presne za útokom stál, nie je jasné.

Podľa hovorcu samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) však ozbrojenci patrili k milíciám spriazneným práve s kabinetom v Tripolise. "Ide o jeden zo systematických zločinov milícií proti civilistom," odsúdila útok hovorkyňa LNA na facebooku. "Aby sme ich odstránili a pomstili zavraždených, bitka musí pokračovať."

V Líbyi panuje chaos od roku 2011, kedy bol s pomocou Západu zvrhnutý tamojší dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. O vládu v tejto severoafrickej krajine okrem mnohých ozbrojených skupín usilujú dva kabinety - jednotky LNA poľného maršala Chalífa Haftara a tripoliská vláda Faiza Sarrádža, ktorú podporuje OSN. Haftar začal tento rok v apríli na hlavné mesto ofenzívu. Pri stretoch v Tripolise a jeho okolí boli už zabité alebo zranené stovky civilistov a vyše 120 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Na začiatku týždňa tam pri nálete na tripoliskú rezidenčnú štvrť zomreli tri deti, dve ženy boli zranené.

Líbyjské námorníctvo vo štvrtok uviedlo, že sa mu podarilo zachrániť 82 migrantov, ktorí mali namierené do Európy. Gumený čln, na ktorom bolo 11 žien a osem detí, pobrežná stráž zastavila v stredu približne 64 kilometrov od líbyjského pobrežia, v blízkosti mesta Závíja neďaleko Tripolisu. Líbya je jednou z tranzitných krajín pre utečencov z celej Afriky mieriacich do Európy. Neľahkú situáciu migrantov, ktorí často utekajú pred vojnovými konfliktami a chudobou, v Líbyi ohrozujú nielen prebiehajúce boje, ale aj pašeráci ľudí a ozbrojené skupiny.