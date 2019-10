Prezident Zeman prišiel do pražskej nemocnice: S úsmevom a v spoločnosti šarmantnej dcéry

Prezident Miloš Zeman vo štvrtok popoludní prišiel v sprievode ochrannej služby a dcéry Kateřiny na internú kliniku Ústrednej vojenskej nemocnice v Střešoviciach (ÚVN). Podľa Hradu v nej zostane kvôli takzvanému rekondičnému pobytu do nedele.

V televízii Barrandov Zeman uviedol, že nástupom do střešovickej nemocnice vyhovel prianiu svojho ošetrujúceho lekára, riaditeľa nemocnice Miroslava Zavorala. Je to zámienka pre odpočinok, dodal prezident.

Prezident podľa spravodajcu ČTK prišiel na internú kliniku A7 střešovickej nemocnice pred 13:00. Po výstupe z automobilu zamával novinárom, ktorí na neho v hojnom počte čakali. K svojmu pobytu v nemocnici sa však nevyjadril. Pri chôdzi ho podopierali osobní strážcovia. "Vyhovel som prianiu svojho ošetrujúceho lekára," povedal Zeman v relácii televízie Barrandov, ktorý sa natáčal vo štvrtok dopoludnia. Doplnil, že ošetrujúcim lekárom je práve Zavoral, ktorý mu ponúkol vyriešiť skôr zistenú dehydratáciu a tiež infúzie. "Nie je to nič vážne, je to zámienka pre odpočinok," povedal prezident. Plánuje čítať, spať a nenechať sa vyrušovať bežnou prezidentskou agendou, dodal.

Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček povedal denníku Blesk, že hospitalizácia nesúvisí so žiadnym akútnym či vážnym zdravotným problémom, ktorý by si vyžiadal lekársky zákrok. "Čakajú ho rehabilitácie a infúzie, ktoré mu minule veľmi pomohli, to znamená vitamíny, minerály," povedal hovorca. Pobyt zdôvodnil prípravou na štátny sviatok 28. októbra, pri ktorom chce byť Zeman "absolútne fit". "Po skúsenosti z minulej návštevy ÚVN sa ukázalo, že takýto krátky rekondičný pobyt je žiaduci a pomôže mu načerpať nové sily," dodal Ovčáček.

Zeman bol v střešovickej nemocnici 24. septembra, u lekárov strávil niekoľko hodín. Ovčáček vtedy návštevu označil za pravidelnú lekársku prehliadku. Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice Zavoral, ktorý vedie práve internú kliniku, serveru SeznamZprávy po vyšetrení povedal, že lekári nenašli žiadny zdravotný problém s výnimkou miernej známky dehydratácie a "určitej únavy". Zeman neskôr povedal, že kvôli dehydratácii dostane niekoľko infúzií, ktoré mu dodajú minerály.

Podľa Pražského hradu prezident zle chodí kvôli diabetickej polyfunkčnej neuropatii. Na verejnosti niekedy pôsobí unavene. Problémy má aj s nízkym tlakom a horšie počuje. Kvôli svojmu zdraviu obmedzil fajčenie. Ovčáček uviedol, že do nemocnice k Zemanovi nebude mať prístup nikto s výnimkou rodiny. Pripustil, že k návšteve nemocnice Zemana, ktorý k lekárom nerád chodí, prinútila jeho dcéra Kateřina. Tá v posledných rokoch žila v zahraničí, v poslednej dobe ju ale bolo niekoľkokrát v okolí prezidenta vidieť. "Je to dočasný pobyt, aby bola s oteckom a dodala mu silu a bola mu oporou," povedal Ovčáček Blesku.