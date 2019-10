Slovenský reprezentant môže prepísať históriu: Sabbatini má na dosah veľký úspech

Golfista Rory Sabbatini od vlaňajšieho zisku slovenského občianstva stúpa svetovým rebríčkom a jeho dobré výkony nezostali bez odozvy.

Najnovšie sa o služby juhoafrického rodáka zaujíma kapitán tímu Európy na budúcoročnom Ryder Cupe Padraig Harrington. Skúsený Ír už Sabbatiniho oslovil a predostrel mu možnosť účasti na prestížnom podujatí, na ktorom by sa mohol predstaviť premiérovo v kariére.

"Možnosť tu je a mám šancu, ale je potrebné, aby som predviedol ešte veľa dobrého golfu. V poslednej dobre hrám pekný golf. Moja hra sa konečne obracia správnym smerom. Som späť v plnej sile a plnom zdraví. Začínam sa na ihrisku cítiť pohodlne, a tak sa pozerám po rôznych príležitostiach," cituje 43-ročného Sabbatiniho špecializovaný portál golfextra.cz.

Ryder Cup je tradičný golfový turnaj družstiev, v ktorom proti sebe súperia výbery USA a Európy. Jeho najbližšia edícia sa uskutoční 25. až 27. septembra 2020 na ihrisku vo Whistling Straits v americkom Wisconsine. Sabbatini sa môže stať vôbec prvým golfistom histórie, ktorý by sa predstavil na Ryder Cupe aj Presidents Cupe. Na druhom z menovaných podujatí štartoval v roku 2007 vo farbách medzinárodného tímu a v štyroch zápasoch uhral pol bodu.

Sabbatini získal slovenské občianstvo v decembri minulého roka. Odvtedy odohral 26 turnajov PGA Tour alebo European Tour a šesťkrát sa prebojoval do elitnej desiatky. Ostrieľaný golfista by nemal chýbať na budúcoročnej olympiáde v japonskom Tokiu, kde Slovensko pravdepodobne zažije premiéru v tejto disciplíne. Rovnako by to bolo aj v prípade Ryder Cupu. Na ňom zatiaľ štartovali hráči iba zo siedmich európskych krajín (Španielsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko, Švédsko a Taliansko).