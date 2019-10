Vyskúšali sme stroj, ktorý expresne zvládne trasu z Bratislavy do Prešova: Cesta v lietadle budúcnosti

Nová možnosť dopravy?! Zdĺhavé cestovanie z jedného konca republiky na druhý dáva ľuďom riadne zabrať. Trasa, ktorú teraz Slováci absolvujú zo západu na východ autobusom či vlakom, by sa však mohla zvládnuť v expresnom čase v oblakoch.

Nový Čas exkluzívne absolvoval let športovým lietadlom Attack Viper, ktoré by v budúcnosti mohlo mať ešte veľké slovo medzi leteckými velikánmi. Jedinečný stroj totiž dokáže trasu z hlavného mesta do Prešova zvládnuť za priam rekordný čas! Attack Viper je ľahké dvojmiestne športové lietadlo, ktoré by mohlo mať v blízkej budúcnosti obrovský ohlas. „Jeho vlastnosti sú mimoriadne stabilné, má široký podvozok a je ideálne na výcvik,“ prezradil pilot a známy konštruktér automobilov Dick Kvetňanský.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa neho navyše ide o poslušný a stabilný stroj. „Má všetky certifikačné skúšky a je to lietadlo, ktorým sa pokojným štýlom viete dostať z Bratislavy do Prešova za hodinku a 15 minút za náklady približne 28 €,“ vyratúva s tým, že šikovné lietadlo by mohlo obstáť v konkurencii vlakovej či inej dopravy - a to nielen v rámci rýchlosti prepravy, ale i spotreby. Tá je v tomto prípade na trase Bratislava - Prešov do 16 litrov paliva za hodinu.

Redaktorka Nového Času s konštruktérom absolvovala skúšobný let týmto strojom po Sládkovičove (okr. Galanta) a okolí. Okrem špičkového vybavenia a pohodlnej kabíny s ergonomickými sedadlami sa nám ponúkal i nádherný výhľad na okolie, ktorý umožňuje kabína vyklápaná dozadu. Najväčším benefitom však naďalej zostáva čas, ktorý človek takouto prepravou ušetrí. Víziou konštruktérov do budúcnosti je vyrobiť aj deväťmiestnu verziu, ktorá by suplovala vlaky či autobusy na trase medzi západom a východom.

Technické parametre Attack Wiper SD4 Otvoriť galériu Attack Viper SD4 Zdroj: ala

Hmotnosť: 600 kg

600 kg Nádrž: 2x 50 l

2x 50 l Cena: do 150 000 €

do 150 000 € Cestovná rýchlosť: 200km/h

Špičkové vybavenie