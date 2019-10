Tisícky ľudí sa neubránili slzám: Dôvod, prečo chlapček čupí na zemi, vami otrasie

Tisícky ľudí zasiahla fotografia malého chlapčeka (5) bez domova, ako priamo na ulici večeria na podložke z kartónu.

Chlapec, ktorý sa volá Sam, bol zachytený pred podnikom The Homeless (Bezdomovec) - Street Coffe v írskom Dubline. Ako pripomína britský The Sun, teplota sa tam v noci v týchto dňoch pohybuje len okolo 4 stupňov nad nulou.

Od stredy v noci, keď bola fotografia na sociálnej sieti kaviarne zverejnená, ju zdieľali tisícky ľudí. "Sme doma po ďalšej neuveriteľne rušnej noci. Sme vyčerpaní, unavení a a mali by sme ísť spať, ale dnes večer je v hlave každého z nás vypálený tento obraz. Je to nesprávne a je to nepríjemné, ale toto sa deje a každý týždeň sa to zhoršuje. Sam má 5 rokov a práve dnes večer zjedol svoju večeru na kartóne. Môžeme to skutočne akceptovať?" stálo pod príspevkom kaviarne.

Podnik na pomoc ľudom v núdzi založili dobrovoľníci, ktorí o sebe tvrdia, že každý utorok ponúkajú ľudom bez domova jedlo, hygienické potreby, oblečenie a priateľstvo. V komentároch pod srdcervúcou fotografiou ľudí uistili, že chlapček je už v dočasnom núdzovom domove a pôjde aj do školy.