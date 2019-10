Bokroš má v novom pôsobisku smelé plány: Martin chcem vrátiť do extraligy

Nová výzva. Pre jedného z najúspešnejších hokejových trénerov na Slovensku v ére samostatnosti Ernesta Bokroša (60) je ňou prvoligový HK Vitar Martin.

Po ôsmich sezónach strávených pri reprezentácii do 20 rokov, počas ktorých krátko pôsobil aj ako asistent A-tímu Slovenska a tiež národného tímu do 18 rokov, chce odovzdať skúsenosti v prospech klubu z Turca a vrátiť ho do najvyššej súťaže.

Tréner, ktorý počas kariéry získal majstrovské tituly v Česku i na Slovensku a má aj tri medaily z majstrovstiev sveta, nad ponukou z „len“ I. ligy dlho neváhal. „Vážim si každú ponuku a tak to bolo aj v prípade Martina, keď ma oslovil. Chcem mu pomôcť naplniť cieľ, čo znamená byť dôstojným súperom všetkým a zabojovať o postup do extraligy. Beriem to ako výzvu, pretože Martin si najvyššiu súťaž zaslúži. Je to hokejové mesto so skvelými fanúšikmi,“ uviedol Ernest Bokroš.

Stredajší zápas proti Trnave (6:2) sledoval ešte len ako divák, no dnes v Spišskej Novej Vsi už bude na striedačke. „Potrebujem určitý čas na analýzu chodu klubu a tiež aby som spoznal hráčov po všetkých stránkach,“ vysvetlil Bokroš. Skúsený tréner bol v posledných rokoch zvyknutý pracovať s mladými hráčmi a podobne na tom bude aj v Martine, čo je súčasťou klubovej filozofie. Ernest Bokroš sa s ňou stotožňuje, no aj napriek tomu bude chcieť mužstvo postupne posilňovať. „Chceme hrať dobrý a moderný hokej, no hlavne víťaziť, aby sme naplnili ciele. Krátkodobý je zlepšiť herný prejav a dlhodobý cieľ je urobiť konkurencieschopné mužstvo a pripraviť ho na play-off, kde sa bude rozhodovať o tom, či bude sezóne úspešná,“ doplnil Ernest Bokroš.

Ernest Bokroš

Narodený: 25. augusta 1959

Trénerská kariéra: Trenčín, Zvolen, Slovan, Zlín, Vítkovice, České Budějovice, Slovensko, Slovensko 20, Slovensko 18, Martin

Trénerské úspechy: ako asistent zlato z MS 2002 a striebro z MS 2000, bronz z MS 2015 do 20 rokov, majstrovské tituly so Slovanom, Zvolenom a Zlínom