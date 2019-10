Kapitán reprezentácie Marek Hamšík myslí na budúcnosť: Takto sa chystá na dôchodok!

Myslí na budúcnosť! Okrem futbalu sa Marek Hamšík (32) vrhol v závere kariéry aj na biznis. Rodinná firma kapitána slovenskej reprezentácie podniká už vyše roka v oblasti vína.

Keďže je opora čínskeho klubu Dalian Yifang, v ktorom zarobí za tri roky 27 miliónov eur, ďaleko od domova, obchodné záležitosti spravuje otec Richard.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po proseccu sa na pultoch čoskoro objaví novinka – detské šampanské. „Marek je vzorom pre malých športovcov, preto sme ho zaradili do nášho sortimentu. Mladí futbalisti či iní športovci tak môžu mať počas detských narodeninových osláv Mareka priamo na stole,“ povedal Novému Času Richard Hamšík.

Šumivé víno, vyrábané v spolupráci s talianskou firmou a distribuované aj do našich obchodov, sa stretlo s veľkým ohlasom. „Rýchlo sa to roznieslo medzi ďalšie firmy, ktoré by mali rady Marekovu tvár na svojich výrobkoch. Do dvoch rokov chceme mať v Banskej Bystrici osem kamenných reštaurácií.“

Vyrásť majú v areáli budúcej akadémie, v kaštieli vo Vlkanovej či vo vzorkovej predajni. Okrem sektu bude mať Hamšík aj vlastnú kávu a čaj. Rodina najlepšieho slovenského futbalistu je už dlhšie aktívna i v oblasti developerstva. Veľkým želaním Mareka je odovzdávať svoje skúsenosti deťom vo vlastnej futbalovej akadémii. „Pracujeme na tom. Odkúpili sme od mesta pozemky a chystáme projektovú dokumentáciu. Za dva-tri roky by mal vyrásť pekný futbalový komplex.“

Vo vlastníctve Mareka je aj kaštieľ vo Vlkanovej. „Staviame tam priemyselný park. Sme v štádiu príprav,“ prezradil Richard Hamšík. „Sme na trhu rok a dva mesiace. Výsledky sú príjemné. Nezaložili sme firmu na to, aby som využil meno Mareka na rok či dva. Vytvárame rodinnú obchodnú značku, ktorá má vydržať dlhé roky. Naše výrobky musia mať kvalitu. Nechcem predsa pokaziť synovi jeho športové meno, ktoré si budoval dlhých 15 rokov.“