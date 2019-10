Obrovské sklamanie ženy po zásnubách: Frajer ju požiadal s prsteňom, ktorý kúpil pre svoju ex!

Zásnuby s poriadne trpkou príchuťou.

Na facebookovej stránke That´s it, I´m ring shaming (vo voľnom preklade Presne tak, ohováram svoj prsteň) sa množia fotky od žien nespokojných so svojimi snubnými prsteňmi. Sťažujú sa napríklad na to, že sa im proste nepáčia alebo majú primalý kamienok, avšak priateľ ženy z tohto príspevku to posunul na iný level.

,,Môj frajer sa ma pokúsil požiadať o ruku s týmto prsteňom pred dvoma rokmi. Povedala som áno, ale po tom, čo som zistila, že ho kúpil pre svoju bývalú, som zasnúbenie odmietla,“ šokovala svojím príbehom. ,,Teraz, o dva roky neskôr, som stále s ním, ale NIKDY nezabudnem, že mi dal tento prsteň a asi tak skoro návrh na manželstvo od neho neprijmem,“ dodala.

Komentujúcich jej prípad dorazil a hoci nechápu dotyčného muža, nechápu ani ju – prečo sa s ním nerozišla.čicituje z komentárov portál The Sun.